Nike Serdika Mall (Partnered)

Nike Serdika Mall (Partnered)

Κλειστό • Ανοίγει αύριο, στις 10:00 π.μ.

48 Sytniakovo Blvd.

1505 Sofia

Sofia, 1505, BG

359897000261

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.

Υπηρεσίες

  • Πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές

    Πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές

    Αυτό το κατάστημα δεν δέχεται επιστροφές για παραγγελίες από το Nike.com ή την εφαρμογή Nike.

  • Bra Fit μέσω του Nike Fit

    Bra Fit μέσω του Nike Fit

    Η εφαρμογή είναι το παν. Βρες τον κατάλληλο στηθόδεσμο και την κατάλληλη εφαρμογή για τις αγαπημένες σου δραστηριότητες.

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