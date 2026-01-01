Επιστροφή στην ΑναζήτησηNike Serdika Mall (Partnered)Κλειστό • Ανοίγει αύριο, στις 10:00 π.μ.48 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261Λήψη οδηγιώνΩράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.ΥπηρεσίεςΠληροφορίες σχετικά με τις επιστροφέςΑυτό το κατάστημα δεν δέχεται επιστροφές για παραγγελίες από το Nike.com ή την εφαρμογή Nike.Bra Fit μέσω του Nike FitΗ εφαρμογή είναι το παν. Βρες τον κατάλληλο στηθόδεσμο και την κατάλληλη εφαρμογή για τις αγαπημένες σου δραστηριότητες.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτωνNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGΚλειστό • Ανοίγει αύριο, στις 8:00 π.μ.Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGΚλειστό • Ανοίγει αύριο, στις 10:00 π.μ.Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGΚλειστό • Ανοίγει αύριο, στις 8:00 π.μ.