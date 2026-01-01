Nike Podium

Nike Podium

Κλείνει σύντομα • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.

2/F The Podium, 12 ADB Ave.,

Ortigas Center

Mandaluyong City, 1550, PH

+63 2 8281 6105

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Πέμ: 11:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.
Παρ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.

Υπηρεσίες

  • Bra Fit μέσω του Nike Fit

    Bra Fit μέσω του Nike Fit

    Η εφαρμογή είναι το παν. Βρες τον κατάλληλο στηθόδεσμο και την κατάλληλη εφαρμογή για τις αγαπημένες σου δραστηριότητες.

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