Nike Factory Store - West Jordan

Nike Factory Store - West Jordan

Κλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.

Jordan Landing

3736 W Center Park Dr.#120

West Jordan, UT, 84084-5534, US

8012821269

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Σάβ: 10:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.
Κυρ: 11:00 π.μ. - 6:00 μ.μ.

Υπηρεσίες

  • Παραλαβή παραγγελίας

    Παραλαβή παραγγελίας

    Αγόρασε τα αγαπημένα σου κομμάτια online και παράλαβέ τα από το κατάστημα.

  • Γίνε μέλος

    Γίνε μέλος

    Τα νέα μέλη της εφαρμογής Nike επωφελούνται από την έκπτωση 15% στην πρώτη τους αγορά στο κατάστημα.

  • Nike Expert

    Nike Expert

    Βρες συμβουλές σε πραγματικό χρόνο για όλα όσα αφορούν τον αθλητισμό και το στιλ από την ομάδα των ειδικών μας.

  • Οι αγορές όπως έπρεπε να είναι

    Οι αγορές όπως έπρεπε να είναι

    Δυνατότητα δοκιμής για 60 ημέρες χωρίς άγχος και επιστροφές χωρίς απόδειξη για κάθε είδος, όταν είσαι μέλος.

  • Επωφελήσου από τις εκπτώσεις των Nike Factory

    Επωφελήσου από τις εκπτώσεις των Nike Factory

    Τα στιλ και οι προσφορές που βρίσκεις στα Nike Factory Store διατίθενται πλέον και online.

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