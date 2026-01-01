Nike Factory Store - Tejon Ranch

Nike Factory Store - Tejon Ranch

Κλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.

Tejon Ranch

5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300

Arvin, CA, 93203-2458, US

6618582151

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.

Υπηρεσίες

  • Παραλαβή παραγγελίας

    Παραλαβή παραγγελίας

    Αγόρασε τα αγαπημένα σου κομμάτια online και παράλαβέ τα από το κατάστημα.

  • Είναι καλύτερα να είσαι μέλος

    Είναι καλύτερα να είσαι μέλος

    Τα νέα μέλη έχουν -15% στην πρώτη τους αγορά* σε κατάστημα. Και φυσικά επωφελούνται από όλες τις ανταμοιβές που είναι διαθέσιμες μόνο για μέλη. *Ισχύουν εξαιρέσεις.

  • Nike Expert

    Nike Expert

    Βρες συμβουλές σε πραγματικό χρόνο για όλα όσα αφορούν τον αθλητισμό και το στιλ από την ομάδα των ειδικών μας.

  • Οι αγορές όπως έπρεπε να είναι

    Οι αγορές όπως έπρεπε να είναι

    Δυνατότητα δοκιμής για 60 ημέρες χωρίς άγχος και επιστροφές χωρίς απόδειξη για κάθε είδος, όταν είσαι μέλος.

  • Επωφελήσου από τις εκπτώσεις των Nike Factory

    Επωφελήσου από τις εκπτώσεις των Nike Factory

    Τα στιλ και οι προσφορές που βρίσκεις στα Nike Factory Store διατίθενται πλέον και online.

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