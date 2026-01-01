Επιστροφή στην ΑναζήτησηNike Factory Store - Tejon RanchΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.Tejon Ranch5701 Outlets at Tejon Pkwy. STE 300Arvin, CA, 93203-2458, US6618582151Λήψη οδηγιώνΩράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.ΥπηρεσίεςΠαραλαβή παραγγελίαςΑγόρασε τα αγαπημένα σου κομμάτια online και παράλαβέ τα από το κατάστημα.Είναι καλύτερα να είσαι μέλοςΤα νέα μέλη έχουν -15% στην πρώτη τους αγορά* σε κατάστημα. Και φυσικά επωφελούνται από όλες τις ανταμοιβές που είναι διαθέσιμες μόνο για μέλη. *Ισχύουν εξαιρέσεις.Nike ExpertΒρες συμβουλές σε πραγματικό χρόνο για όλα όσα αφορούν τον αθλητισμό και το στιλ από την ομάδα των ειδικών μας.Οι αγορές όπως έπρεπε να είναιΔυνατότητα δοκιμής για 60 ημέρες χωρίς άγχος και επιστροφές χωρίς απόδειξη για κάθε είδος, όταν είσαι μέλος.Επωφελήσου από τις εκπτώσεις των Nike FactoryΤα στιλ και οι προσφορές που βρίσκεις στα Nike Factory Store διατίθενται πλέον και online.Επωφελήσου από τις εκπτώσεις των Nike FactoryΚοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτωνNike Clearance Store - Santa ClaritaValencia Marketplace25620 The Old Road, Unit PValencia, CA, 91381-1707, USΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.Nike Factory Store - CamarilloCamarillo Premium Outlets990 Camarillo Center Dr. #030Camarillo, CA, 93010-7748, USΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.