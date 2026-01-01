Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Κλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.

大曲2-12-2

三井アウトレットパーク札幌北広島300

北広島市, 北海道, 061-1270, JP

+81 11 558 6453

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 8:00 μ.μ.

Υπηρεσίες

  • Δωροκάρτες Nike

    Δωροκάρτες Nike

    Το συγκεκριμένο κατάστημα δέχεται δωροκάρτες που έχουν αγοραστεί από άλλα καταστήματα Nike και το Nike.com στο τοπικό νόμισμα.

  • Μάθε περισσότερα

    Μάθε περισσότερα

    Σάρωσε τον γραμμωτό κώδικα οποιουδήποτε προϊόντος με την εφαρμογή Nike, για να δεις επιπλέον μεγέθη και χρώματα.

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