나이키 팩토리 스토어 청주

나이키 팩토리 스토어 청주

Κλειστό • Ανοίγει στις 10:30 π.μ.

흥덕구 2순환로 1004 롯데프리미엄아울렛 1층

청주시, 충청북도, 28360, KR

+82 43 238 3941

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Κυρ: 10:30 π.μ. - 9:00 μ.μ.

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