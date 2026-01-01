Nike Factory Store Aubonne

Nike Factory Store Aubonne

Ανοικτό • Κλείνει στις 9:00 μ.μ.

Outlet Aubonne

Chemin du Pre-Neuf 14

Aubonne, Vaud, 1170, CH

+41 21 588 1945

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Τετ: 10:00 π.μ. - 7:00 μ.μ.
Πέμ - Παρ: 10:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.
Σάβ: 9:00 π.μ. - 7:00 μ.μ.
Κυρ: Κλειστό

Υπηρεσίες

  • Εκπτώσεις 24/7

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  • Πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές

    Πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές

    Αυτό το κατάστημα δεν δέχεται επιστροφές για παραγγελίες από το Nike.com ή την εφαρμογή Nike.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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