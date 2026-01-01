NIKE - Doha City Centre

NIKE - Doha City Centre

Ανοικτό • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.

Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.

DOHA, Doha, 00000, QA

97444377987

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Τετ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.
Πέμ - Παρ: 10:00 π.μ. - 12:00 π.μ.
Σάβ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.

Υπηρεσίες

  • Πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές

    Πληροφορίες σχετικά με τις επιστροφές

    Αυτό το κατάστημα δεν δέχεται επιστροφές για παραγγελίες από το Nike.com ή την εφαρμογή Nike.

  • Bra Fit μέσω του Nike Fit

    Bra Fit μέσω του Nike Fit

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