Επιστροφή στην ΑναζήτησηNIKE - Doha City CentreΑνοικτό • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.Umm Salal Mohammad, Ad Dawḩah, Qatar.DOHA, Doha, 00000, QA97444377987Λήψη οδηγιώνΩράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Τετ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.Πέμ - Παρ: 10:00 π.μ. - 12:00 π.μ.Σάβ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.ΥπηρεσίεςΠληροφορίες σχετικά με τις επιστροφέςΑυτό το κατάστημα δεν δέχεται επιστροφές για παραγγελίες από το Nike.com ή την εφαρμογή Nike.Bra Fit μέσω του Nike FitΗ εφαρμογή είναι το παν. Βρες τον κατάλληλο στηθόδεσμο και την κατάλληλη εφαρμογή για τις αγαπημένες σου δραστηριότητες.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτωνNIKE - Mall Of QatarAl Jahhaniya Interchange, Street 373Ar-RayyanDOHA, Doha, 00000, QAΑνοικτό • Κλείνει στις 11:00 μ.μ.NIKE OUTLET - AIRPORT RD, DOHAAL QADEM STREET, DOHADoha, Doha, 00000, QAΑνοικτό • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.NIKE - MARASSI GALLERIA MALLshop 126 bldg 166 road 6403 block 264Diyar al Muharraq BahrainMARASSI GALLERIADiyar Al Muharraq, Muharraq, 246, BHΑνοικτό • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.