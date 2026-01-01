Επιστροφή στην ΑναζήτησηNike Discovery Mall (Partnered)Ανοικτό • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.Discovery MallKuwait City, Capital, 15005, KW+965 2291 3653Λήψη οδηγιώνΩράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.ΥπηρεσίεςΠληροφορίες σχετικά με τις επιστροφέςΑυτό το κατάστημα δεν δέχεται επιστροφές για παραγγελίες από το Nike.com ή την εφαρμογή Nike.Bra Fit μέσω του Nike FitΗ εφαρμογή είναι το παν. Βρες τον κατάλληλο στηθόδεσμο και την κατάλληλη εφαρμογή για τις αγαπημένες σου δραστηριότητες.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτωνNike Kuwait Airport (Partnered)Gazali ExpresswayKuwait International AirportKuwait City, Capital, 70052, KWΑνοικτό • Κλείνει στις 12:00 π.μ.SSS Al Zahra (Partnered)Al Zahra, Hawalli GovernorateKuwait City, Capital, 47451, KWΑνοικτό • Κλείνει στις 8:00 μ.μ.NIKE STORE - KUWAIT CITY - 360 MALL360 MALL, 6TH ROAD, GROUND FLOOR, ZAHRA,Kuwait City, Kuwait, 13060, KWΑνοικτό • Κλείνει στις 11:00 μ.μ.