Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Κλειστό • Ανοίγει αύριο, στις 9:30 π.μ.

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Σάβ: 9:30 π.μ. - 8:00 μ.μ.
Κυρ: Κλειστό

Υπηρεσίες

  • Επιστροφές: Nike.com και εφαρμογή Nike

    Επιστροφές: Nike.com και εφαρμογή Nike

    Αυτό το κατάστημα δέχεται επιστροφές για παραγγελίες από το Nike.com και την εφαρμογή Nike.

  • Εκπτώσεις 24/7

    Εκπτώσεις 24/7

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  • Δωροκάρτες Nike

    Δωροκάρτες Nike

    Το συγκεκριμένο κατάστημα δέχεται δωροκάρτες που έχουν αγοραστεί από άλλα καταστήματα Nike και το Nike.com στο τοπικό νόμισμα.

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