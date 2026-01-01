Επιστροφή στην ΑναζήτησηHolon Nike Factory StoreΑνοικτό • Κλείνει στις 9:30 μ.μ.38 MerkavaHolon, Tel Aviv, 5885936, IL00 97 2035 625688Λήψη οδηγιώνΩράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Πέμ: 10:00 π.μ. - 9:30 μ.μ.Παρ: 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.Σάβ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.Κυρ: 10:00 π.μ. - 9:30 μ.μ.ΥπηρεσίεςΕκπτώσεις 24/7Βρες απίστευτες τιμές κάθε φορά online.Κάνε τις αγορές σου εδώNike Gift Cards (Store Only)This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτωνNike Store Azrieli (Partnered)Derech Menachem Begin 132Azrieli CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 67011, ILΑνοικτό • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.Nike Store Dizengof (Partnered)50 Dizengoff st.Dizengoff CenterTEL AVIV, Tel Aviv, 6433222, ILΑνοικτό • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.NSP Gindi TLV (Partnered)HAHASHMONAAIM ST. 100TEL AVIV, Tel Aviv, 7312700, ILΑνοικτό • Κλείνει στις 8:00 μ.μ.