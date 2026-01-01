Holon Nike Factory Store

Holon Nike Factory Store

Ανοικτό • Κλείνει στις 9:30 μ.μ.

38 Merkava

Holon, Tel Aviv, 5885936, IL

00 97 2035 625688

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Ωράριο λειτουργίας καταστήματος

Δευ - Πέμ: 10:00 π.μ. - 9:30 μ.μ.
Παρ: 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.
Σάβ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.
Κυρ: 10:00 π.μ. - 9:30 μ.μ.

Υπηρεσίες

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  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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