Επιστροφή στην ΑναζήτησηHong Kong Nike Tsuen WanΚλειστό • Ανοίγει αύριο, στις 11:00 π.μ.荃灣沙咀道328號 328 廣場地下 G25 & G26 鋪香港, 香港, 0, HK+852 31406642Ωράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Κυρ: 11:00 π.μ. - 9:00 μ.μ.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτωνHong Kong NIKE STYLE CANTON ROAD九龍尖沙咀海港城港威商場3237商舖香港, 香港, 0, HKΚλειστό • Ανοίγει αύριο, στις 11:00 π.μ.NIKE香港土瓜灣換季優惠店九龍土瓜灣北帝街123號喜點地鋪B至E單元香港, 香港, 0, HKΚλειστό • Ανοίγει αύριο, στις 11:00 π.μ.Hong Kong Nike Lab PS7銅鑼灣白沙道7號地下香港, 香港, 0, HKΚλειστό • Ανοίγει αύριο, στις 11:30 π.μ.