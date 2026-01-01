Επιστροφή στην Αναζήτηση耐克西安赛格购物中心体验店Ανοικτό • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.西安市雁塔区长安中路123号小寨赛格国际购物中心西安, 陕西, 710061, CN+029-89329313Ωράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτων陕西西安雁塔区小寨赛格购物中心Jordan-L1西安雁塔长安中路赛格国际购物中心一层西安, 陕西, 710061, CNΑνοικτό • Κλείνει στις 9:30 μ.μ.陕西西安雁塔区小寨赛格购物中心Jordan-L1西安雁塔长安中路赛格国际购物中心一层西安, 陕西, 710061, CNΑνοικτό • Κλείνει στις 9:30 μ.μ.陕西省西安市雁塔区小寨赛格国际购物中心Young Athletes L2西安市雁塔区长安中路小寨赛格国际购物中心6F西安, 陕西, 710061, CNΑνοικτό • Κλείνει στις 10:00 μ.μ.