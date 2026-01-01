Επιστροφή στην ΑναζήτησηNIKE宁波江南换季优惠店Κλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.高新区江南路2000号1层64单元宁波, 浙江省, 315000, CN0574-59559912Ωράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 9:30 μ.μ.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτων浙江省宁波市滔搏宁波鄞州海晏北路阪急百货BEACON-L2 EXT宁波市鄞州区东部新城海晏北路189号阪急百货4楼耐克店宁波, 浙江, 315104, CNΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.NIKE宁波中山换季优惠店中山东路2266号10单元宁波, 浙江省, 315043, CNΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.REALLY浙江宁波鄞州中兴路龙湖天街NIKE SPORT-M宁波市鄞州区中兴路77号龙湖·天街1F宁波, 浙江, 315040, CNΚλειστό • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.