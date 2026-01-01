Επιστροφή στην Αναζήτηση耐克南京德基广场体验店Ανοίγει σύντομα • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.玄武区中山路18号德基广场一期南京市, 江苏, 210000, CN+025-83433879Ωράριο λειτουργίας καταστήματοςΔευ - Κυρ: 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ.Κοντινά καταστήματαΚατάλογος καταστημάτων江苏省南京市锐力新街口百货KL-L1江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京新百商场1楼南京市, 江苏省, 210001, CNΑνοίγει σύντομα • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.江苏省南京市南京中央KL2江苏省南京是建邺区中央商场5楼南京, 江苏, 210017, CNΑνοίγει σύντομα • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.江苏省南京市滔搏南京中央商场JORDAN L2南京中山南路79号南京中央商场1+2F南京, 江苏, 210000, CNΑνοίγει σύντομα • Ανοίγει στις 10:00 π.μ.