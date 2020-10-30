Το περιβάλλον σου επηρεάζει τη διατροφή σου

Το συμπέρασμα όλων αυτών είναι ότι για να τρως όσο το δυνατόν πιο υγιεινά, πρέπει να δίνεις σημασία στο περιβάλλον σου.



"Για μένα, είναι μια συνεχής διαδικασία", λέει η Scott-Dixon. "Στόχος μου δεν είναι να έχω το τέλειο περιβάλλον σε κάθε γεύμα, αλλά να κάνω μικρές βελτιώσεις ολοένα και πιο συχνά". Αυτό μπορεί να σημαίνει να τρως στο γραφείο σου μία μέρα λιγότερη μέσα στην εβδομάδα από ό,τι τώρα. Ή αν συνηθίζεις να χαζεύεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ώρα που τρως, να αφήνεις το κινητό στην άκρη μία φορά την εβδομάδα.



Ποιο είναι το νόημα όλων αυτών; Δεν χρειάζεται να κάνεις τρομερές αλλαγές στο περιβάλλον σου για να έχεις μεγαλύτερη επίγνωση και ηρεμία και να κάνεις πιο υγιεινές επιλογές. Ξεκίνα από τα μικρά πράγματα. Φτιάξε έναν καθαρό και ευχάριστο χώρο για να τρως. Περιόρισε τους περισπασμούς. Δώσε βάση στα πιάτα σου, τους θορύβους και την παρέα σου. Αν κάνεις τέτοια μικρά βήματα για να βελτιώσεις το περιβάλλον σου, θα αποκτήσεις μια θετική δυναμική που, με τον καιρό, θα σου προσφέρει αισθητά αποτελέσματα.



Κάν' το συνήθεια: Σκέψου μια μικρή, θετική αλλαγή που μπορείς να κάνεις στο περιβάλλον σου, π.χ. να κάθεσαι στο τραπέζι για τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα. Συνδύασε αυτήν τη νέα συμπεριφορά με μια συνήθεια που έχεις ήδη, όπως το να κοιτάζεις το τηλέφωνό σου για να δεις τι ώρα πρέπει να ξεκινήσεις να τρως. Έτσι, κοιτάζοντας το τηλέφωνό σου, σκέψου ότι είναι ώρα να καθίσεις για φαγητό. Κάθε φορά που τα καταφέρνεις, μην ξεχνάς να συγχαίρεις τον εαυτό σου. Αυτό θα σε βοηθήσει να γίνει κομμάτι της ρουτίνας σου.