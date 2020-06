Το περιβάλλον σου επηρεάζει τη διατροφή σου

Άκου τις αισθήσεις σου.

Το περιβάλλον μας περιλαμβάνει και άλλα αισθητηριακά ερεθίσματα. Για παράδειγμα, η ακοή παίζει σημαντικό ρόλο. Ακούς την τηλεόραση να βουίζει την ώρα που κάθεσαι στο τραπέζι; Ακούς μουσική στη διαπασών όταν τρως το σνακ σου; Σε ένα περιβάλλον με τέτοιες συνθήκες, είναι πιθανό να καταναλώσεις μεγαλύτερες ποσότητες και πιο ανθυγιεινές τροφές, όπως δείχνει μια πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of the Academy of Marketing Sciences.



Οι συγγραφείς της μελέτης εξηγούν ότι οι δυνατοί θόρυβοι αυξάνουν τους καρδιακούς παλμούς και προκαλούν μια αντίδραση στρες. Αυτό μας κάνει υποσυνείδητα να τρώμε πιο πολύ και πιο γρήγορα, αλλά και να επιλέγουμε τροφές που είναι πιο πλούσιες σε θερμίδες και λιπαρά.