Έφηβα κορίτσια: Φέρε το Pegasus 41 στα μέτρα σου

Στιλιστικές συμβουλές
Πώς να συνδυάσεις το Pegasus 41
Αν το ζητούμενο είναι να απολαμβάνεις απαλή αίσθηση, άνεση και ελαστική εφαρμογή, τότε σίγουρα χρειάζεσαι το Nike Pegasus 41. Είτε είσαι φαν του Team Green είτε λατρεύεις τους τόνους που παίρνει ο ήλιος όταν δύει, δες πώς μπορείς να δείχνεις πάντα στα καλύτερά σου, στο τρέξιμο, στις στιγμές χαλάρωσης αλλά και σε κάθε άλλη περίσταση. Γι' αυτό, μην χάνεις ούτε λεπτό! 🌟🏃♀️
Στιλιστικές συμβουλές
Πώς να συνδυάσεις
το Pegasus 41
Αν το ζητούμενο είναι να απολαμβάνεις απαλή αίσθηση, άνεση και ελαστική εφαρμογή, τότε σίγουρα χρειάζεσαι το Nike Pegasus 41. Είτε είσαι φαν του Team Green είτε λατρεύεις τους τόνους που παίρνει ο ήλιος όταν δύει, δες πώς μπορείς να δείχνεις πάντα στα καλύτερά σου, στο τρέξιμο, στις στιγμές χαλάρωσης αλλά και σε κάθε άλλη περίσταση. Γι' αυτό, μην χάνεις ούτε λεπτό! 🌟🏃♀️
Αυτά τα παπούτσια δείχνουν άπαιχτα ακόμη και όταν πηγαίνεις για τρέξιμο με τον πιο άστατο καιρό. Γι' αυτό, φρόντισε και το υπόλοιπο σύνολό σου να είναι εξίσου hot. Σε αυτό το look, κινηθήκαμε στις αποχρώσεις του μοβ, από το χαλαρωτικό χρώμα της λεβάντας μέχρι το δυναμικό ματζέντα. Είμαστε σίγουροι ότι θα το λατρέψεις! 💜
Κλέβει την παράσταση ασυζητητί! Αυτό το μοντέλο έχει σχεδιαστεί για να τραβά όλα τα βλέμματα στα πόδια σου ενώ τρέχεις. Ανάδειξέ το επιλέγοντας ένα λιτό και κομψό σύνολο. Προτείνουμε μαύρο, λευκό και μια πινελιά μοβ για τσαχπινιά.