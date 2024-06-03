Επιβράβευσε το θάρρος

Η ενασχόληση με τα σπορ συχνά απαιτεί να ρισκάρεις. Δεν πρέπει να φοβάσαι να μάθεις μια νέα δεξιότητα, να δοκιμάσεις μια άγνωστη άσκηση ή να πιστέψεις σε σένα όταν τα βάζεις με τον τελευταίο αμυντικό. Και ενώ τα κορίτσια συχνά επιβραβεύονται όταν κάνουν κάτι σωστά, δεν λαμβάνουν τα ίδια θετικά σχόλια όταν δοκιμάζουν μια νέα τεχνική και δεν τα καταφέρνουν.

Στα σπορ, αυτό σημαίνει ότι ένα κορίτσι μπορεί να διστάζει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, αν δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει. Αν όμως δεν δοκιμάσει ποτέ αυτή την παράτολμη πάσα, δεν επιχειρήσει να πιάσει την μπάλα ή συμμετέχει μόνο στο αγώνισμα του στίβου που έχει τις καλύτερες επιδόσεις, θα χάσει πολλές απίστευτες εμπειρίες.

Φαντάσου ένα κορίτσι που προσπαθεί ακόμα και όταν δεν είναι σίγουρο ότι θα σκοράρει. Ή ένα κορίτσι που δοκιμάζει την πεταλούδα ενώ το ελεύθερο είναι το φόρτε του στην κολύμβηση. Ένα άλλο κορίτσι μπορεί να φάει οκτώ γκολ ενώ αναπληρώνει την τερματοφύλακα, αλλά κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει εκείνο το σουτ που έπιασε. Αυτά τα κορίτσια έχουν μάθει να είναι γενναία και αυτό θα κάνει όλη τη διαφορά για τα ίδια, τόσο στον αθλητισμό όσο και στη ζωή.

Ρίξε μια ματιά σε αυτό το TED Talk για να μάθεις περισσότερα σχετικά με την ανατροφή θαρραλέων κοριτσιών.