Επιβράβευσε το θάρρος
Οδηγός προπόνησης κοριτσιών
Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κορίτσια τα πηγαίνουν καλύτερα σωματικά, πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά όταν τους δίνεται η ευκαιρία να παίξουν. Όμως σήμερα, τα κορίτσια σταματούν τα σπορ με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι τα αγόρια. Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Nike, μαζί με συνεργάτες της κοινότητας και ειδικούς, για να αντιστραφεί αυτή η τάση, παρουσιάζουμε τον Οδηγό προπόνησης κοριτσιών. Πρόκειται για μια πηγή που βοηθάει στην καθοδήγηση, την ενδυνάμωση και την υποστήριξη νεαρών αθλητριών.
Η ενασχόληση με τα σπορ συχνά απαιτεί να ρισκάρεις. Δεν πρέπει να φοβάσαι να μάθεις μια νέα δεξιότητα, να δοκιμάσεις μια άγνωστη άσκηση ή να πιστέψεις σε σένα όταν τα βάζεις με τον τελευταίο αμυντικό. Και ενώ τα κορίτσια συχνά επιβραβεύονται όταν κάνουν κάτι σωστά, δεν λαμβάνουν τα ίδια θετικά σχόλια όταν δοκιμάζουν μια νέα τεχνική και δεν τα καταφέρνουν.
Στα σπορ, αυτό σημαίνει ότι ένα κορίτσι μπορεί να διστάζει να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, αν δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρει. Αν όμως δεν δοκιμάσει ποτέ αυτή την παράτολμη πάσα, δεν επιχειρήσει να πιάσει την μπάλα ή συμμετέχει μόνο στο αγώνισμα του στίβου που έχει τις καλύτερες επιδόσεις, θα χάσει πολλές απίστευτες εμπειρίες.
Φαντάσου ένα κορίτσι που προσπαθεί ακόμα και όταν δεν είναι σίγουρο ότι θα σκοράρει. Ή ένα κορίτσι που δοκιμάζει την πεταλούδα ενώ το ελεύθερο είναι το φόρτε του στην κολύμβηση. Ένα άλλο κορίτσι μπορεί να φάει οκτώ γκολ ενώ αναπληρώνει την τερματοφύλακα, αλλά κανείς δεν πρόκειται να ξεχάσει εκείνο το σουτ που έπιασε. Αυτά τα κορίτσια έχουν μάθει να είναι γενναία και αυτό θα κάνει όλη τη διαφορά για τα ίδια, τόσο στον αθλητισμό όσο και στη ζωή.
Ρίξε μια ματιά σε αυτό το TED Talk για να μάθεις περισσότερα σχετικά με την ανατροφή θαρραλέων κοριτσιών.
Βοήθησέ τα να πετύχουν
- Ενθάρρυνε τις ριψοκίνδυνες αποφάσεις
Όταν βοηθάς τα κορίτσια να θέτουν στόχους για τους εαυτούς τους, ενθάρρυνέ τα να περιλαμβάνουν και πράγματα που απαιτούν γενναιότητα, όπως το να μάθουν μια νέα δεξιότητα, να παίξουν σε μια νέα θέση ή ακόμα και να δοκιμάσουν ένα νέο άθλημα. Στην προθέρμανση, ζήτησε από τα κορίτσια να πουν φωναχτά κάτι νέο που θα δοκιμάσουν εκείνη τη μέρα. Επίσης, φρόντισε τα κορίτσια να έχουν πολλές ευκαιρίες για να δοκιμάζουν νέα πράγματα, όπως το να αλλάζουν θέσεις σε κάθε αγώνα και προπόνηση.
- Πανηγύρισε όταν δοκιμάζουν κάτι καινούργιο
Ενθάρρυνε τη γενναιότητα όποτε μπορείς. Συνήθως, δοκιμάζουν κάτι καινούργιο όταν πιστεύουν ότι δεν τα βλέπεις. Δημιούργησε το βραβείο για την "Πιο θαρραλέα παίκτρια" και φρόντισε να το απονέμεις σε διαφορετικά άτομα. Είναι, φυσικά, σπουδαίο να επιβραβεύεις την υπεροχή, αλλά μην ξεχνάς ότι πρέπει πρώτα να ενθαρρύνεις όλα τα βήματα που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.
- Άφησε πίσω τα λάθη
Δείξε τους ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό να κάνουν λάθη. Ξεκίνησε να χρησιμοποιείς μια χειρονομία (για παράδειγμα, μπορείς κυριολεκτικά να τινάζεις τον ώμο τους για να δείξεις ότι τινάζουν το λάθος από πάνω τους), για να θυμίσεις στα κορίτσια ότι μπορούν και πρέπει να αφήνουν τα λάθη πίσω τους. Τόνισέ τους ότι κανείς δεν είναι τέλειος, ούτε εσύ. Πες τους ιστορίες για τα δικά σου λάθη. Όταν τα κορίτσια καταλάβουν ότι ούτε εσύ κάνεις τα πάντα τέλεια, θα μάθουν ότι ούτε εκείνα χρειάζεται να κάνουν τα πάντα τέλεια.
Μάθε περισσότερα για το πώς μπορείς να ενδυναμώσεις τα κορίτσια στην κοινότητά σου.