Nike Teens: Δώσε κίνηση στο μέλλον

✅ Βάλε τις σωστές βάσεις: Επίλεξε κομμάτια που έχουν σχεδιαστεί με έναν συγκεκριμένο σκοπό. Το κολάν Nike Pro και το tank top Dri-FIT σε βοηθούν να κινείσαι με αυτοπεποίθηση. Για ένα κομψό αποτέλεσμα, επίλεξε σκούρες ουδέτερες αποχρώσεις με φωσφοριζέ πινελιές.



✅ Δώσε προτεραιότητα στην ευελιξία: Για να είναι λειτουργικό το ντύσιμό σου, πρόσθεσε περισσότερα κομμάτια, όπως το αμάνικο μπουφάν Nike Sportswear Therma-FIT, για να απολαμβάνεις άνεση κάθε στιγμή της μέρας.



✅ Πρόσθεσε χαρακτήρα: Ολοκλήρωσε το look σου με μεταλλικές λεπτομέρειες. Βάλε λαμπερές πινελιές, όπως κοσμήματα, νύχια και αξεσουάρ μαλλιών.