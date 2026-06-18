Η επωνυμία Jordan παρουσιάζει: The One 2026

Δεν είναι μόνο το καλύτερο παιχνίδι μπάσκετ 1 εναντίον 1 στον πλανήτη. Το The One θα περιλαμβάνει ζωντανές ερμηνείες από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες στον κόσμο και έναν διαγωνισμό σχεδίου στην κοινότητα, για να μπορέσουν οι ανερχόμενοι καλλιτέχνες να αφήσουν το στίγμα τους επαναπροσδιορίζοντας το AJ1. Και αφού μιλάμε για την επωνυμία Jordan, ξέρεις καλά ότι στην πορεία θα υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις.