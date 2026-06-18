Η επωνυμία Jordan παρουσιάζει: The One 2026

THE ONE: ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΨΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ 1 ΕΝΑΝΤΙΟΝ 1 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ.
Επιστρέφοντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το The One θα παρουσιάσει στον κόσμο τη νέα γενιά κορυφαίας υπεροχής: 1 εναντίον 1, καμία ομάδα, καμία βοήθεια. Μόνο εσύ, ο αντίπαλός σου και όποιος το θέλει περισσότερο.
The One 2026
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Φέτος, το τουρνουά The One της επωνυμίας Jordan κορυφώνεται στις 29 Αυγούστου στη Σαγκάη. Με δικαίωμα συμμετοχής για μπασκετμπολίστες ηλικίας 14 έως 18 ετών, οι περιφερειακοί προκριματικοί θα διεξαχθούν σε περισσότερες από 20 πόλεις στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία, ενώ οι κορυφαίοι συμμετέχοντες θα προκριθούν στους τελικούς του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Οι νικητές στις διοργανώσεις για κορίτσια και αγόρια θα κατακτήσουν τον τίτλο The One και θα γίνουν επίσημοι ambassador της επωνυμίας Jordan.
Δεν είναι μόνο το καλύτερο παιχνίδι μπάσκετ 1 εναντίον 1 στον πλανήτη. Το The One θα περιλαμβάνει ζωντανές ερμηνείες από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες στον κόσμο και έναν διαγωνισμό σχεδίου στην κοινότητα, για να μπορέσουν οι ανερχόμενοι καλλιτέχνες να αφήσουν το στίγμα τους επαναπροσδιορίζοντας το AJ1. Και αφού μιλάμε για την επωνυμία Jordan, ξέρεις καλά ότι στην πορεία θα υπάρξουν και άλλες εκπλήξεις.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ
- To The One είναι ένα παγκόσμιο τουρνουά μπάσκετ.
- Δικαίωμα συμμετοχής στους προκριματικούς έχουν οι παίκτες μπάσκετ ηλικίας 14 έως 18 ετών.
- Οι διοργανώσεις αγοριών και κοριτσιών πραγματοποιούνται ξεχωριστά.
- Οι προκριματικοί θα διεξαχθούν στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Ασία.
- Οι τελικοί θα διεξαχθούν στις 29 Αυγούστου στη Σαγκάη της Κίνας.
- Οι νικητές του The One θα συνεργαστούν με την επωνυμία Jordan ως ambassador.
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
- Οι αγώνες παίζονται μέχρι τους 23 πόντους ή μέχρι να επιτευχθεί το υψηλότερο σκορ στα 8 λεπτά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
- Τα καλάθια μετρούν ως δίποντα ή τρίποντα.
- Χρόνος επίθεσης 9 δευτερολέπτων. Ξεκινά όταν η μπάλα βγει εκτός γραμμής τριπόντου ή όταν ο επιθετικός παίκτης την αγγίξει μετά το check ball.
- Ο χρόνος τρέχει εκτός από το τελευταίο λεπτό.
ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ THE ONE
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΙΚΟΥΣ
Οι προκριματικοί θα διεξαχθούν σε περισσότερες από 20 πόλεις σε όλο τον κόσμο. Οι φιναλίστ θα ταξιδέψουν στις 29 Αυγούστου στη Σαγκάη της Κίνας για να κατακτήσουν τον τίτλο και να αναδειχθούν ως κορυφαίοι παίκτες στο παγκόσμιο τουρνουά 1 εναντίον 1.
ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΠΑΣΚΕΤ
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Συχνές ερωτήσεις
Τι είναι το τουρνουά The One;
Το The One της επωνυμίας Jordan είναι ένα ετήσιο, παγκόσμιο τουρνουά μπάσκετ 1 εναντίον 1 για αθλητές ηλικίας 14 έως 18 ετών. Οι περιφερειακοί προκριματικοί διεξάγονται σε περισσότερες από 20 πόλεις παγκοσμίως, με τους κορυφαίους συμμετέχοντες να προκρίνονται στους ζωντανούς τελικούς στη Σαγκάη της Κίνας τον Αύγουστο. Το τουρνουά διοργανώνεται από την επωνυμία Jordan, που ίδρυσε η Nike με βάση την κληρονομιά του Michael Jordan, και βρίσκεται πλέον στο τρίτο του έτος.
Ποιος μπορεί να παίξει;
Δικαίωμα συμμετοχής στο The One έχουν οι παίκτες μπάσκετ ηλικίας 14 έως 18, με ξεχωριστές διοργανώσεις για κορίτσια και αγόρια. Κάθε διοργάνωση θα έχει και τον δικό της πρωταθλητή.
Γιατί το τουρνουά είναι 1 εναντίον 1;
Το παιχνίδι 1 εναντίον 1 είχε βασικό ρόλο στην ιστορία του MJ. Οι μονομαχίες με τον αδερφό του, Larry, στην αυλή τους τροφοδότησε την ανελέητη ανταγωνιστικότητα του MJ. Σήμερα, η επωνυμία Jordan τιμάει αυτή την κληρονομιά αναζητώντας μπασκετμπολίστες με την ίδια ορμή για νίκη σε όλο τον κόσμο.
Ποιοι είναι οι κανόνες;
- Οι αγώνες παίζονται μέχρι τους 23 πόντους ή μέχρι να επιτευχθεί το υψηλότερο σκορ στα 8 λεπτά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.
- Τα καλάθια μετρούν ως δίποντα ή τρίποντα.
- Χρόνος επίθεσης 9 δευτερολέπτων. Ξεκινά όταν η μπάλα βγει εκτός γραμμής τριπόντου ή όταν ο επιθετικός παίκτης την αγγίξει μετά το check ball.
- Ο χρόνος τρέχει εκτός από το τελευταίο λεπτό.
- Ο χρόνος σταματά στο τελευταίο λεπτό σε κάθε σφύριγμα, σε κάθε καλάθι και σε περίπτωση τραυματισμού.
- Ο χρόνος συνεχίζει να μετρά στις ελεύθερες βολές, εκτός από το τελευταίο λεπτό.
- Κάθε παίκτης δικαιούται ένα τάιμ άουτ διάρκειας 20 λεπτών ανά αγώνα. Ο παίκτης μπορεί να ζητήσει τάιμ άουτ μόνο κατά την επίθεση ή σε νεκρό χρόνο και πρέπει να τα χρησιμοποιήσει στην κανονική διάρκεια του αγώνα. Δεν μεταφέρονται στην παράταση.
- Η φάση θεωρείται ότι είναι σε εξέλιξη από το check ball και κατά τη διάρκεια του χρόνου επίθεσης.
- Η κατοχή της μπάλας διατηρείται όταν σημειώνεται καλάθι (σκοράρεις, κρατάς την μπάλα).
- Όταν η βολή είναι άστοχη, η φάση συνεχίζεται.
- Το αμυντικό ριμπάουντ θεωρείται αλλαγή κατοχής της μπάλας και η φάση συνεχίζεται. Ο παίκτης έχει 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρει την κατοχή εκτός τριπόντου, ενώ ο αμυνόμενος πρέπει να επιτρέψει στον επιθετικό παίκτη να "βγάλει" την μπάλα. Ο διαιτητής ξεκινά δείχνοντας με οπτικό τρόπο την αντίστροφη μέτρηση των 5 δευτερολέπτων από τη στιγμή που εξασφαλίζεται το ριμπάουντ.
- Αν η βολή δεν αγγίξει το στεφάνι, ο παίκτης πρέπει να επαναφέρει την κατοχή εκτός τριπόντου.
- Σε περίπτωση φάουλ σε προσπάθεια για σουτ, ο επιθετικός παίκτης εκτελεί μία βολή για έναν πόντο.
- Δεν εκτελείται επιπλέον βολή μετά από εύστοχο καλάθι σε περίπτωση φάουλ κατά το σουτ.
- Το 4ο φάουλ οδηγεί σε μπόνους. Ο παίκτης εκτελεί 1 ελεύθερη βολή για έναν πόντο.
- Σε εύστοχη ελεύθερη βολή, η κατοχή διατηρείται και το παιχνίδι συνεχίζεται με check ball.
- Σε άστοχη ελεύθερη βολή, η φάση ΔΕΝ συνεχίζεται, η κατοχή αλλάζει και γίνεται επαναφορά της μπάλας με check ball.
- Οι διαιτητές είναι υπεύθυνοι για την έναρξη όλων των check ball.
- Η παράταση κρίνεται στο επόμενο καλάθι, ενώ η κατοχή αποφασίζεται με στρίψιμο νομίσματος.
- Ένας αγώνας μπορεί να κριθεί με ελεύθερη βολή.
- Σε περίπτωση που ένας παίκτης δεν μπορεί να συνεχίσει λόγω τραυματισμού, ο αντίπαλος στέφεται αυτόματα νικητής.
- Σε φάουλ που δεν θεωρείται ότι ανήκουν σε μπασκετική φάση, δίνεται μία ελεύθερη βολή και κατοχή της μπάλας είτε η βολή ευστοχήσει είτε όχι.
- Απαγορεύεται το backdown στο ζωγραφιστό για δύο συνεχόμενες κατοχές.
- Ορισμός backdown: Οι 3 συνεχόμενες ντρίμπλες με πλάτη προς το καλάθι θεωρούνται backdown. Μετά το πρώτο επιτυχημένο backdown, ο διαιτητής ενημερώνει τον επιθετικό παίκτη. Αν πραγματοποιηθεί ξανά backdown, με την τρίτη ντρίμπλα, ο παίκτης χάνει την κατοχή της μπάλας.
Τι κερδίζει ο νικητής;
Οι νικητές κατακτούν τον τίτλο The One. Ο καθένας θα λάβει χρηματικό έπαθλο, θα συμμετάσχει σε παγκόσμια καμπάνια και θα ενταχθεί επίσημα στην επωνυμία Jordan ως ambassador.
Ποιοι είναι οι προηγούμενοι νικητές;
Η Rose Simpson και ο Terron Williams ήταν οι πρωταθλητές του 2025. Οι νικητές του τουρνουά το 2024 ήταν η Tatianna Griffin και ο Steve Bah.
Πού και πότε είναι οι τελικοί;
Οι τελικοί του 2026 θα διεξαχθούν στις 29 Αυγούστου στη Σαγκάη της Κίνας. Οι φιναλίστ από περισσότερες από 20 πόλεις όπου διεξάγονται οι προκριματικοί θα αγωνιστούν σε γύρους πρόκρισης και νοκ άουτ, που θα κορυφωθούν με τους αγώνες για το πρωτάθλημα τόσο στις διοργανώσεις των αγοριών όσο και των κοριτσιών.
Που αλλού έχει ξαναγίνει το The One;
Οι τελικοί του The One έχουν διεξαχθεί στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη.
Οι φίλαθλοι μπορούν να παρακολουθήσουν τους προκριματικούς και τους τελικούς;
Ναι. Δες παρακάτω τις πόλεις που συμμετέχουν:
Ευρώπη: Μαδρίτη, Λιουμπλιάνα, Βελιγράδι, Παρίσι, Λονδίνο
Ασία: Τόκιο, Ναγκόγια, Σεμπού, Μανίλα, Κουανγκτσόου, Ντονγκουάν, Χανγκτσόου, Τσενγκντού, Σιάν, Σαγκάη, Ταϊπέι, Πεκίνο, Γουχάν
Βόρεια Αμερική: Σικάγο, Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες
Πού μπορώ να παρακολουθήσω ή να ακολουθήσω τις διοργανώσεις;
Μπορείς να ακολουθήσεις το @jumpman23 για περισσότερες ενημερώσεις.
Πώς μπορώ να παρακολουθήσω το The One ως μέλος της δημοσιογραφικής κοινότητας;
Για περισσότερες πληροφορίες, στείλε email στη διεύθυνση theonejordanbrand@dkcnews.com.