Η τέλεια κάμψη δικεφάλων

Όπως φαίνεται και από το όνομα, οι δικέφαλοι, δηλαδή οι μύες που βρίσκονται κατά μήκος του μπροστινού μέρους ψηλά στον βραχίονα, είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτήν την άσκηση. Περιλαμβάνουν τους δικέφαλους βραχιόνιους, μια μακρά και μια κοντή κεφαλή που βοηθούν τους ώμους και τους αγκώνες σου να σηκώνουν φορτία. Είναι οι πιο εμφανείς μύες στα χέρια σου. Οι κάμψεις ενεργοποιούν επίσης τον βραχιόνιο μυ, την κοιλιά των δικεφάλων, ή τη μέση κεφαλή, καθώς και τον βραχιοκερκιδικό μυ, που εκτείνεται από τον πήχη για την κάμψη του αγκώνα και την περιστροφή του πήχη.



Παρόλο που οι κάμψεις διεγείρουν απευθείας τους δικέφαλους, οι μύες σου λειτουργούν ως ένα ενιαίο σύστημα, με μερικούς προς την αντίθεση κατεύθυνση. Έτσι, η κίνηση ενεργοποιεί μια αλυσιδωτή αντίδραση μέσω των γύρω μυών. Πιο συγκεκριμένα, όταν οι δικέφαλοι βραχύνονται κατά τη διάρκεια του ομόκεντρου τμήματος της άσκησης (όπου σηκώνεις το βάρος), οι τρικέφαλοι πρέπει να επιμηκυνθούν για να στηρίξουν αυτήν τη συστολή. Οι πρόσθιοι δελτοειδείς (ο στρογγυλεμένος, εξωτερικός μυς των ώμων) ενεργοποιούνται για να δημιουργηθεί ένα ισχυρό, σταθερό σημείο σταθεροποίησης για την κάμψη. Αν εκτελέσεις την κίνηση σωστά, που σημαίνει να μην ταλαντώνεις τα χέρια σου για να δημιουργηθεί ορμή, θα ενεργοποιήσεις τον κορμό σου.