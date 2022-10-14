Μια μέρα, στη διάρκεια ενός κοινοτικού αγώνα νέτμπολ, η Ellen είχε μια φαεινή ιδέα. Μπορώ να βοηθήσω άλλα κορίτσια να αγαπήσουν τον αθλητισμό όπως εγώ!



Η Ellen ήξερε ότι πολλά κορίτσια αγχώνονται με τα σπορ. Ανησυχούν μήπως δεν είναι αρκετά καλά για να παίξουν. Η Ellen πίστευε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τα κορίτσια να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό. Έτσι, αποφάσισε να γίνει κοινοτική προπονήτρια νέτμπολ.



Στους αγώνες, η Ellen εμψύχωνε τα κορίτσια από τον πάγκο.



Φοβερό πιάσιμο! Ωραία πάσα! έλεγε καθώς οι αθλήτριές της ακολουθούσαν τους πολύ συγκεκριμένους κανόνες του νέτμπολ, τρέχοντας στο γήπεδο, σταματώντας όταν έπιαναν την μπάλα και στοχεύοντας προσεκτικά για να βάλουν τον επόμενο πόντο στον αγώνα.