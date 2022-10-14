Ιστορίες επιλεγμένες από τη Rebel Girls
Ellen Ramasedi
Η αεικίνητη Ellen Ramasedi ήξερε ότι θα μπορούσε να καταφέρει ό,τι και αν έβαζε στο μυαλό της. Μάθε πώς η αγάπη της για το άλμα εις μήκος, τον χορό και το νέτμπολ την εμπνέει τώρα να βοηθά κορίτσια από όλο τον κόσμο να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
Ellen Ramasedi. Sportstec, Νοτιοαφρικανή. Ημερομηνία γέννησης: 16 Φεβρουαρίου 1989. Εικονογράφηση: Cecilia Puglesi.
Η Ellen ήταν ένα πολύ δραστήριο παιδί. Έπαιζε νέτμπολ, παρακολουθούσε μαθήματα χορού και έκανε προπονήσεις στο άλμα εις μήκος. Η Ellen ήταν πάντα στο πόδι! Στο σχολείο, το μάθημα της γυμναστικής ήταν το αγαπημένο της.
Για πολύ καιρό, η Ellen πίστευε ότι μια μέρα θα σταματούσε να λερώνεται στο σκάμμα του στίβου και θα αποχαιρετούσε τη γλυκιά κούραση έπειτα από πολύωρες πρόβες στον χορό, για να στραφεί σε ένα πιο συμβατικό αντικείμενο, όπως η λογιστική. Όμως, μεγαλώνοντας προσπαθούσε να σκεφτεί τρόπους για να συνεχίσει να ασχολείται με το πάθος της και αφού θα τελείωνε το σχολείο. Τι θα μπορούσε να γίνει; Επαγγελματίας αθλήτρια; Διαιτητής; Αθλητικογράφος;
"Για σένα μιλάμε. Μπορείς να γίνεις ό,τι βάλει ο νους σου".
Μια μέρα, στη διάρκεια ενός κοινοτικού αγώνα νέτμπολ, η Ellen είχε μια φαεινή ιδέα. Μπορώ να βοηθήσω άλλα κορίτσια να αγαπήσουν τον αθλητισμό όπως εγώ!
Η Ellen ήξερε ότι πολλά κορίτσια αγχώνονται με τα σπορ. Ανησυχούν μήπως δεν είναι αρκετά καλά για να παίξουν. Η Ellen πίστευε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει τα κορίτσια να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση μέσα από τον αθλητισμό. Έτσι, αποφάσισε να γίνει κοινοτική προπονήτρια νέτμπολ.
Στους αγώνες, η Ellen εμψύχωνε τα κορίτσια από τον πάγκο.
Φοβερό πιάσιμο! Ωραία πάσα! έλεγε καθώς οι αθλήτριές της ακολουθούσαν τους πολύ συγκεκριμένους κανόνες του νέτμπολ, τρέχοντας στο γήπεδο, σταματώντας όταν έπιαναν την μπάλα και στοχεύοντας προσεκτικά για να βάλουν τον επόμενο πόντο στον αγώνα.
Με τον καιρό, ολοένα και περισσότερα κορίτσια ανακάλυπταν ότι θα μπορούσαν να διαπρέψουν στα σπορ, ακριβώς όπως η προπονήτρια Ellen. Η Ellen δεν ήθελε να σταματήσει το πολύτιμο έργο της. Γι' αυτό, συνεργάστηκε με τη Sportstec, μια φιλανθρωπική οργάνωση με στόχο την ενδυνάμωση των αθλητριών. Η Ellen δουλεύει μαζί με εκπαιδευτικούς, για να δημιουργήσει προγράμματα φυσικής αγωγής που βοηθούν τα κορίτσια να εξελιχθούν.
Κάθε μέρα, νιώθει περήφανη που προσφέρει αυτό το έργο, αλλά και που ακολούθησε την πραγματική της κλίση.