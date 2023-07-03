Συνεργάτες της κοινότητας - Nike

Σε συνεργασία με τη Rebel Girls
Συνεργάτες της κοινότητας
Σε όλο τον κόσμο, η Nike στηρίζει άτομα και κοινότητες που ενδυναμώνουν τα κορίτσια, εντός και εκτός γηπέδου.
Με την κατάλληλη στήριξη, τα πάντα είναι δυνατά.
Σύμφωνα με την προπονήτρια María del Carmen Francisco Martínez, η οποία είναι μέλος του Proyecto Cantera, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που βοηθά μη προνομιούχα κορίτσια μέσω του ποδοσφαίρου, τα σπορ έχουν καταλυτική σημασία στο να καταφέρουν τα κορίτσια να πετύχουν τους στόχους τους. "Δεν πρέπει ποτέ να αναρωτιέσαι αν το γήπεδο είναι ο χώρος όπου ανήκεις. Ή, αν εμείς, ως γυναίκες, μπορούμε να διακριθούμε σε κάθε άθλημα. Μέσω του αθλητισμού, μπορείς να γνωρίσεις πολλά άτομα, τα οποία θα γίνουν φίλοι και μέντορές σου. Μπορείς να μάθεις πώς να επικοινωνείς, να λύνεις διαφωνίες, να πειθαρχείς, να δουλεύεις πιο σκληρά και να καταφέρνεις περισσότερα, να συνυπάρχεις, να ηγείσαι και πολλά άλλα". Στηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε κοινότητες όπως το Proyecto Cantera, για να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη γενιά κοριτσιών θα έχει όλα όσα χρειάζεται για να πετύχει εντός και εκτός γηπέδου.
Ευρώπη
Το ποδόσφαιρο απευθύνεται σε όλους. Η Nike υποστηρίζει διάφορες πρωτοβουλίες στην Ευρώπη που βελτιώνουν τις ζωές των κοριτσιών μέσω αυτού του όμορφου αθλήματος. Προσφέροντας έναν κοινό χώρο σε πρόσφυγες, βοηθώντας περιθωριοποιημένα και ευάλωτα παιδιά και εξασφαλίζοντας την απαραίτητη μόρφωση σε κορίτσια που τη χρειάζονται, διασφαλίζουμε ότι είμαστε εδώ για τις κοινότητες που κάνουν τη διαφορά, όπου είναι απαραίτητο.
Υπόλοιπος κόσμος
Συμμετέχουμε σε προτζέκτ από όλο τον κόσμο, βοηθώντας τα κορίτσια να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να βελτιώσουν τον χρόνο παιχνιδιού τους. Υπάρχουν υπέροχες πρωτοβουλίες που μπορούμε να στηρίξουμε σε κάθε γωνιά του κόσμου, παρέχοντας, για παράδειγμα, ευκαιρίες αυτοέκφρασης μέσα από τον συνδυασμό του ποδοσφαίρου με την ποίηση, διασφαλίζοντας την πρόσβαση στον αθλητισμό ή αναδεικνύοντας αθλήτριες στις μουσουλμανικές κοινότητες. Και, καθώς το ποδόσφαιρο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα σε αυτό το μέρος του κόσμου, εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις ομάδες στην επίτευξη του στόχου τους, που δεν είναι άλλος από το να προσφέρουν ασφάλεια, προβολή και ισότητα στα κορίτσια.
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