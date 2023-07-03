Συνεργάτες της κοινότητας - Nike

Σύμφωνα με την προπονήτρια María del Carmen Francisco Martínez, η οποία είναι μέλος του Proyecto Cantera, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που βοηθά μη προνομιούχα κορίτσια μέσω του ποδοσφαίρου, τα σπορ έχουν καταλυτική σημασία στο να καταφέρουν τα κορίτσια να πετύχουν τους στόχους τους. "Δεν πρέπει ποτέ να αναρωτιέσαι αν το γήπεδο είναι ο χώρος όπου ανήκεις. Ή, αν εμείς, ως γυναίκες, μπορούμε να διακριθούμε σε κάθε άθλημα. Μέσω του αθλητισμού, μπορείς να γνωρίσεις πολλά άτομα, τα οποία θα γίνουν φίλοι και μέντορές σου. Μπορείς να μάθεις πώς να επικοινωνείς, να λύνεις διαφωνίες, να πειθαρχείς, να δουλεύεις πιο σκληρά και να καταφέρνεις περισσότερα, να συνυπάρχεις, να ηγείσαι και πολλά άλλα". Στηρίζουμε όσο καλύτερα μπορούμε κοινότητες όπως το Proyecto Cantera, για να διασφαλίσουμε ότι η επόμενη γενιά κοριτσιών θα έχει όλα όσα χρειάζεται για να πετύχει εντός και εκτός γηπέδου.