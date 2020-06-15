Προπόνηση παιδιών με σαφήνεια

"Τα παιδιά έχουν πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας", αναφέρει η Elaisa, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θέλεις να τα αφήνεις ακίνητα για πολλή ώρα. Προσπάθησε ο χρόνος για οδηγίες να είναι λιγότερο από το 20% ολόκληρης της προπόνησης, ώστε τα παιδιά να έχουν άφθονο χρόνο να είναι δραστήρια. Απλώς φρόντισε να δίνεις στον εαυτό σου αρκετό χρόνο για να επικοινωνείς με σαφήνεια.



Όταν ελέγχεις την πρόοδό τους, ζήτησε από τα παιδιά να σου πουν πώς τα πάνε σε μια κλίμακα από το ένα μέχρι το πέντε, για να μπορείς να προσαρμόζεις γρήγορα την προπόνηση. Η Elaisa διαπιστώνει επίσης ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται καλά στα "μικρά βήματα, με επιβράβευση για κάθε μικρή επιτυχία".



Αυτό ήταν! Αν βρήκες χρήσιμα τα έξι βασικά στοιχεία προπόνησης, έχουμε όσα χρειάζεσαι με περισσότερες συμβουλές για το πώς εσύ και η οικογένειά σου μπορείτε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε προσπάθεια.