Προπόνηση παιδιών με σαφήνεια
Προπόνηση
Από τη Nike Training
Δώσε σαφείς και περιεκτικές οδηγίες προσφέροντας στα παιδιά περισσότερο χρόνο να παίξουν.
Μάθε πώς να διατηρήσεις τα παιδιά αφοσιωμένα στις δραστηριότητές τους με σύντομες, σχετικές οδηγίες. Με αυτόν τον τρόπο, η άσκηση συνεχίζει να είναι διασκεδαστική για αυτά, ενώ η διαδικασία γίνεται λιγότερη πολύπλοκη για σένα. Όλοι βγαίνουν κερδισμένοι.
Όταν τα παιδιά περνούν πολύ χρόνο στο σπίτι, μπορούν να γίνουν πολύ ανήσυχα, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να ξεδώσουν οπωσδήποτε. Για να βοηθήσουμε, παρουσιάζουμε τα έξι βασικά στοιχεία προπόνησης που θα κάνουν τα παιδιά να δραστηριοποιηθούν.
Το θέμα αυτής της εβδομάδας είναι "Σαφήνεια και περιεκτικότητα". Συνομιλούμε με την Elaisa Bonorden, προπονήτρια του Girl Night Sessions της Nike στο Skatehalle στο Βερολίνο, για να μάθουμε περισσότερα.
Η γνώση είναι πολύ σημαντική
Η Elaisa μαθαίνει εδώ και πολλά χρόνια στα παιδιά πώς να κάνουν σκέιτ. Η προσέγγισή της είναι η εξής: "Δοκίμασέ το και εσύ, ώστε να δεις πόσο δύσκολο είναι. Έτσι θα καταλάβεις καλύτερα τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά στην προπόνηση και ποιες μπορεί να είναι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν".
"Όσο περισσότερα γνωρίζεις για το άθλημά τους, τόσο καλύτερες και πιο σαφείς οδηγίες μπορείς να δώσεις", λέει η Elaisa. "Γι' αυτό, φρόντισε να ερευνήσεις αυτά που θέλεις να καλύψεις πριν ξεκινήσει η προπόνηση".
Είναι καλύτερο να είσαι σύντομος
"Τα παιδιά έχουν πολύ υψηλά επίπεδα ενέργειας", αναφέρει η Elaisa, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θέλεις να τα αφήνεις ακίνητα για πολλή ώρα. Προσπάθησε ο χρόνος για οδηγίες να είναι λιγότερο από το 20% ολόκληρης της προπόνησης, ώστε τα παιδιά να έχουν άφθονο χρόνο να είναι δραστήρια. Απλώς φρόντισε να δίνεις στον εαυτό σου αρκετό χρόνο για να επικοινωνείς με σαφήνεια.
Όταν ελέγχεις την πρόοδό τους, ζήτησε από τα παιδιά να σου πουν πώς τα πάνε σε μια κλίμακα από το ένα μέχρι το πέντε, για να μπορείς να προσαρμόζεις γρήγορα την προπόνηση. Η Elaisa διαπιστώνει επίσης ότι τα παιδιά ανταποκρίνονται καλά στα "μικρά βήματα, με επιβράβευση για κάθε μικρή επιτυχία".
Αυτό ήταν! Αν βρήκες χρήσιμα τα έξι βασικά στοιχεία προπόνησης, έχουμε όσα χρειάζεσαι με περισσότερες συμβουλές για το πώς εσύ και η οικογένειά σου μπορείτε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο σε κάθε προσπάθεια.