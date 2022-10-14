Το ταεκβοντό απαιτεί βαθιά συγκέντρωση. "Είμαι πάρα πολύ δυνατή πνευματικά", λέει η Chaïma, "και αυτό με έχει βοηθήσει να βρω τα πατήματά μου σε οποιοδήποτε άθλημα μέχρι σήμερα". Επίσης, την έχει μάθει να σέβεται τους αντιπάλους. Παρόλο που ανταλλάζουν κλοτσιές και μπουνιές, έχουν διδαχθεί να μην κάνουν ποτέ κακό ο ένας στον άλλο. Σύντομα, η Chaïma έμαθε ότι, παρόλο που ένας αγώνας ταεκβοντό μπορεί να μοιάζει με τσακωμό, στην πραγματικότητα είναι ένας χορός. Για να πετύχεις, πρέπει να έχεις πειθαρχία, δύναμη και χάρη.



Η Chaïma μοιράζεται αυτά τα μαθήματα και ως προπονήτρια στο Sports dans la Ville, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρέχει σε νέες γυναίκες πρόσβαση σε ευκαιρίες άθλησης και απασχόλησης. Θεωρεί ότι ο αθλητισμός λειτουργεί ως γέφυρα και ότι ο ρόλος της συμβάλλει στη δημιουργία αυτής της γέφυρας.



"Οι προπονητές μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στη ζωή ενός παιδιού", εξηγεί. "Γι' αυτό και δίνω τα πάντα για τις μαθήτριές μου. Προπονούμαι μαζί τους, αγωνίζομαι για εκείνες, εμπνέομαι από εκείνες".