Σπάσε τους κανόνες

✅ Άρχισε με ένα απρόσμενο στοιχείο: Βρες ένα-δύο αγαπημένα είδη και χρησιμοποίησέ τα ως βάση για το look σου. Μπορεί να είναι ένα ζευγάρι εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου, sneaker ή ένα ρούχο σε έντονο χρώμα.

✅ Χτίσε το look σου: Επίλεξε κομμάτια ανάλογα με τους στόχους σου, όποια δραστηριότητα και αν κάνεις. Έπειτα, ανάμειξέ τα και ετοιμάσου να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Για παράδειγμα, μπορείς να φορέσεις το σορτς Nike Pro, μακρυμάνικες μπλούζες, tank top και την πλισέ φούστα Nike Sportswear. Σημασία έχει να φτιάξεις ένα πρακτικό σύνολο, χωρίς να καταπιέσεις τη δημιουργικότητά σου.

✅ Εμπλούτισε το στιλ σου: Μην σταματάς εδώ. Πρόσθεσε ένα καπέλο ή μια κορδέλα, για να βάλεις την προσωπική σου πινελιά σε αυτό το look.