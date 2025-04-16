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Σπάσε τους κανόνες

Nike Teens
Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2025
Χρόνος ανάγνωσης: 2 λεπτά
Nike Teens: Σπάσε τους κανόνες

Το θέμα δεν είναι να μπαίνεις σε καλούπια, αλλά να ξεχωρίζεις. Γι' αυτό, ετοιμάσου να ξαναγράψεις τους κανόνες. Δημιούργησε ευφάνταστους συνδυασμούς, ανάμειξε διάφορα χρώματα και κάνε τολμηρές επιλογές στα αξεσουάρ. Όταν αψηφάς τα όρια, δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να κάνεις σπριντ και γκολφ. Χορό και πυγμαχία. Μπάσκετ και κολύμβηση. Γιατί να διαλέξεις μία δραστηριότητα, ενώ μπορείς να τις κάνεις όλες; Ο αθλητισμός και το στιλ δεν έχουν όρια.

Nike Teens: Σπάσε τους κανόνες

Απελευθέρωσε τη δημιουργικότητά σου

Άρχισε με ένα απρόσμενο στοιχείο: Βρες ένα-δύο αγαπημένα είδη και χρησιμοποίησέ τα ως βάση για το look σου. Μπορεί να είναι ένα ζευγάρι εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου, sneaker ή ένα ρούχο σε έντονο χρώμα.

Χτίσε το look σου: Επίλεξε κομμάτια ανάλογα με τους στόχους σου, όποια δραστηριότητα και αν κάνεις. Έπειτα, ανάμειξέ τα και ετοιμάσου να κερδίσεις τις εντυπώσεις. Για παράδειγμα, μπορείς να φορέσεις το σορτς Nike Pro, μακρυμάνικες μπλούζες, tank top και την πλισέ φούστα Nike Sportswear. Σημασία έχει να φτιάξεις ένα πρακτικό σύνολο, χωρίς να καταπιέσεις τη δημιουργικότητά σου.

Εμπλούτισε το στιλ σου: Μην σταματάς εδώ. Πρόσθεσε ένα καπέλο ή μια κορδέλα, για να βάλεις την προσωπική σου πινελιά σε αυτό το look.

Nike Teens: Σπάσε τους κανόνες

"Μου αρέσει να σπάω τους κανόνες και να έχω αντισυμβατικό στιλ".

Kamia
Χορεύτρια, δρομέας, παίκτρια τένις

Nike Teens: Σπάσε τους κανόνες

Φέρ' το στα μέτρα σου

Κινήσου όπως θέλεις. Ντύσου όπως νιώθεις. Ανάδειξε το στιλ σου όπου και αν είσαι. Συνδύασε τη λειτουργικότητα με τη μόδα, επιλέγοντας κομμάτια όπως το τζάκετ Nike Dri-FIT με σούρες στα μανίκια και το υφαντό παντελόνι μεσαίου καβάλου Nike. Ό,τι και να έχει το πρόγραμμά σου, δημιούργησε look που ακολουθούν τον ρυθμό σου.

Αγόρασε το look

Ημερομηνία αρχικής δημοσίευσης: 22 Απριλίου 2025

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