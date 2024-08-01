Γράμμα στον μεγαλύτερο εαυτό μου
Επεισόδιο 1: BGirl India
Η India του μέλλοντος! 🫶
Τι κάνεις;
Έχω ένα σωρό ερωτήσεις. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
Το μεγάλο ερώτημα είναι…Πώς ήταν να εκπροσωπείς τις Κάτω Χώρες; Ευχαριστήθηκες κάθε στιγμή;
Ταξιδεύουμε όσο θέλαμε πάντα; Ίσως αυτή τη στιγμή είμαστε σε κάποιον διαγωνισμό breakdance κάπου εκπληκτικά…
Όπου και αν είμαστε, όποιος και αν είναι ο λόγος που είμαστε εκεί, το μόνο σίγουρο είναι ότι η οικογένεια και οι φίλοι μας βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο (ή τουλάχιστον σε απόσταση ενός μηνύματος στο Instagram).
Το breakdance είναι το πάθος μας, αλλά όχι ολόκληρη η ζωή μας. Και αυτό μου αρέσει. Μία από τις προτεραιότητές μας είναι να στηρίζουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Δεν θα το αφήσουμε ποτέ να αλλάξει αυτό.
Ξέρω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν κάποιες φορές. Η δουλειά συσσωρεύεται, η προπόνηση γίνεται πολύ απαιτητική και η απογοήτευση από τις ήττες βαραίνει. Όταν όλα αυτά έρχονται μαζί, είναι πολύ δύσκολο να τα αντέξουμε.
Λοιπόν, μην σταματάς! Στο λέω γιατί μπορεί να χρειάζεσαι να το ακούσεις αυτό τώρα.
Έχουμε ξεπεράσει ήδη τόσα εμπόδια. Έχουμε ωριμάσει μέσα από όλα αυτά. Κάθε ήττα μάς κάνει καλύτερες breakdancer γιατί αφήνουμε τον εαυτό μας να νιώσει πραγματικά τη λύπη. Μετά, αναγεννιόμαστε και δίνουμε τα πάντα.
Ξέρω ότι τα πράγματα δυσκολεύουν κάποιες φορές. Η δουλειά συσσωρεύεται, η προπόνηση γίνεται πολύ απαιτητική και η απογοήτευση από τις ήττες βαραίνει. Όταν όλα αυτά έρχονται μαζί, είναι πολύ δύσκολο να τα αντέξουμε.
Λοιπόν, μην σταματάς! Στο λέω γιατί μπορεί να χρειάζεσαι να το ακούσεις αυτό τώρα.
Έχουμε ξεπεράσει ήδη τόσα εμπόδια. Έχουμε ωριμάσει μέσα από όλα αυτά. Κάθε ήττα μάς κάνει καλύτερες breakdancer γιατί αφήνουμε τον εαυτό μας να νιώσει πραγματικά τη λύπη. Μετά, αναγεννιόμαστε και δίνουμε τα πάντα.
Μην ξεχνάς την πεποίθησή μας ότι η νίκη είναι μόνο η αρχή. Βάζε μεγάλους στόχους, αλλά να γιορτάζεις κάθε βήμα προς αυτούς, όσο μικρό και αν είναι. Συνέχισε να διασκεδάζεις μέσα στο χάος της ανακάλυψης. Συνέχισε να το κάνεις για να είμαστε, πάνω απ' όλα, ευτυχισμένες". ❤️
Κυνήγησε τη νίκη χωρίς ανταγωνισμό. Έτσι, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να κερδίζουμε.
Ανυπομονώ να δω τι μας επιφυλάσσει το μέλλον.
Ο νεότερος εαυτός σου,
B Girl India x