Όπου και αν είμαστε, όποιος και αν είναι ο λόγος που είμαστε εκεί, το μόνο σίγουρο είναι ότι η οικογένεια και οι φίλοι μας βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο (ή τουλάχιστον σε απόσταση ενός μηνύματος στο Instagram).



Το breakdance είναι το πάθος μας, αλλά όχι ολόκληρη η ζωή μας. Και αυτό μου αρέσει. Μία από τις προτεραιότητές μας είναι να στηρίζουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τους ανθρώπους που αγαπάμε. Δεν θα το αφήσουμε ποτέ να αλλάξει αυτό.