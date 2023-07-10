Ada Hegerberg: Κανένα εμπόδιο στον δρόμο της

Τελευταία ενημέρωση: 10 Ιουλίου 2023
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Ada… γωνίστρια
Όταν εμφανίζεται η Ada με τη χαρακτηριστική της πλεξούδα, όλοι κάνουν στην άκρη να περάσει! Μάθε τα πάντα σχετικά με τη Νορβηγίδα παίκτρια Ada Hegerberg, που αγωνίζεται για να χαρίσει και πάλι στην ομάδα της ένδοξες στιγμές.
"Η παράδοση της χώρας μας στο ποδόσφαιρο γυναικών είναι μεγάλη και ήρθε η ώρα να συνεχιστεί".
Ada Hegerberg
Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών Νορβηγίας
Παράδοση στην υπεροχή
Οι εμφανίσεις της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας είναι ένα κεφάλαιο από μόνες τους. Τίμησε την Ada και στήριξε τη Νορβηγία, φορώντας μια εμβληματική απόχρωση του κόκκινου και έναν εντυπωσιακό τόνο του μπλε.
"Όταν φοράω αυτήν τη φανέλα, παίρνω πολλή δύναμη. Νιώθω ότι εκπροσωπώ όχι μόνο τις αξίες της χώρας μου, αλλά και μια ολόκληρη νέα γενιά".
Ada Hegerberg
Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών Νορβηγίας
Ada Hegerberg
Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών Νορβηγίας