Ada Hegerberg: Κανένα εμπόδιο στον δρόμο της

Όταν εμφανίζεται η Ada με τη χαρακτηριστική της πλεξούδα, όλοι κάνουν στην άκρη να περάσει! Μάθε τα πάντα σχετικά με τη Νορβηγίδα παίκτρια Ada Hegerberg, που αγωνίζεται για να χαρίσει και πάλι στην ομάδα της ένδοξες στιγμές.