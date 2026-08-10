Behind the Design: ACG Crater Lake

Έτσι δημιουργήθηκε η Λίμνη Κρέιτερ, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Όρεγκον. Ας κάνουμε όμως μια αναδρομή στο παρελθόν. Η σειρά ACG παρουσιάζει άλλο ένα θαύμα της φύσης, που αποτέλεσε την έμπνευση για τη νέα μας συλλογή, Άνοιξη 2021. Δεν χρειάστηκε να ταξιδέψουμε μακριά για να βρούμε τη λίμνη, αλλά αν λάβουμε υπόψη την προέλευσή της, τα καθαρά νερά της μοιάζουν με ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο. Ελπίζουμε η νέα μας συλλογή να προκαλεί και σε εσένα ένα παρόμοιο συναίσθημα.



Λίγα λόγια για το ηφαίστειο τώρα. Ονομαζόταν Όρος Μαζάμα και περίπου πριν από 7.700 χρόνια, εξερράγη μοιραία, αλλάζοντας για πάντα το τοπίο των βορειοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ. Από την έκρηξη δημιουργήθηκε η καλντέρα, μια κοιλότητα που μοιάζει με καζάνι, κάτω από την οποία βρισκόταν άλλοτε το ηφαίστειο. Αν και δεν πρόκειται για πραγματικό κρατήρα, από εκεί πήρε το όνομά της η Λίμνη Κρέιτερ. Αρκετά μοτίβα της συλλογής Άνοιξη '21 πήραν το όνομά τους από το Όρος Μαζάμα και σχεδιάστηκαν σύμφωνα με το μοναδικό σχήμα της καλντέρας.