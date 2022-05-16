3 προβολές για την ενδυνάμωση των ποδιών

Τα δυνατά πόδια είναι οι μηχανές που σου δίνουν δύναμη σε κάθε τύπο κίνησης και άσκησης. Θα αναλύσουμε μια σειρά με τρεις προβολές από τη Nike Master Trainer Kirsty Godso, που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις νέους προπονητικούς στόχους.



Αν θέλεις δυνατά πόδια που μπορούν να σου δίνουν δύναμη στο τρέξιμο, τις άρσεις βαρών και τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, έχουμε δύο λέξεις για σένα: εμπρόσθιες προβολές. Η βασική άσκηση με το βάρος του σώματος δυναμώνει τον κορμό, τους γλουτούς, τους τετρακέφαλους, τους οπίσθιους μηριαίους, τις γάμπες και τους μικροσκοπικούς μύες γύρω από τα γόνατα και τους αστραγάλους, ενώ παράλληλα διορθώνει τις ανισορροπίες. Αυτό σημαίνει ότι με την πάροδο του χρόνου, δεν θα αναβαθμίζεις απλώς την ικανότητά σου να χειρίζεσαι βαρύτερα φορτία, αλλά επίσης θα βελτιώσεις την ισορροπία και τη σταθερότητά σου, κάτι που θα ωφελήσει κάθε τύπο κίνησης.



Άλλαξε την κατεύθυνση, την ταχύτητα ή την εκρηκτικότητα της εμπρόσθιας προβολής, για να ενεργοποιήσεις πρόσθετους μύες, να αξιοποιήσεις τα αερόβια οφέλη και να προετοιμάσεις τα πόδια σου για σοβαρή δύναμη που θα σε ακολουθεί σε κάθε σπορ.



Δεν ξέρεις πώς να το πετύχεις; Μην ανησυχείς! Αυτές οι παραλλαγές της βασικής άσκησης για το κάτω μέρος του σώματος από τη Nike Master Trainer Kirsty Godso θα προπονήσουν το σώμα σου με ολοκαίνουργιους τρόπους.