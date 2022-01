Les bienfaits du cyclisme pour les douleurs aux genoux

Étant donné que le cyclisme est un sport à faible impact, il exerce moins de pression sur les articulations qui portent le poids du corps. Cela inclut non seulement les genoux, mais également les hanches et les pieds. Encore mieux : le mouvement de vos jambes pour pousser sur les pédales fait travailler certaines articulations, ce qui peut contribuer à réduire les douleurs ou les raideurs. Le cyclisme peut également améliorer l'amplitude de mouvement de vos genoux. Alors si vous souffrez à la fois de douleurs et de raideurs, le cyclisme peut vous aider à détendre tout cela.



En plus de ces avantages pour les genoux et d'autres articulations, liés au faible impact de ce sport, le cyclisme offre également un excellent entraînement cardio. Il est bon pour la santé de manière générale, renforçant votre cœur et vos poumons et améliorant même le fonctionnement des muscles.