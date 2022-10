AIR MORE MONEY ROLLING IN IT

Cada centímetro de este mix de las Air Money y las More Uptempo evoca el estilo de la cultura del baloncesto de los 90: letras en bloque de gran tamaño, unidades Air visibles, formas únicas y símbolos de dólar. La nueva combinación de colores en blanco se realza con una sencilla parte inferior en negro y unos sutiles detalles en tono coral. Además, el refuerzo extraíble incorpora un cerdito con forma de pelota de baloncesto, un tradicional símbolo de riqueza.