Cuando las Air Money y las Uptempo se lanzaron en el 96, todo en ellas llamaba la atención: desde el Air visible hasta las letras en bloque. Así que era lógico que cualquier combinación de los dos modelos tendría que contar con el mismo espíritu de innovación intrépido. Damos la bienvenida a las Air More Money, una audaz creación a partir de esa fusión, lanzadas veinte años después de sus predecesoras. Su refuerzo extraíble cuenta con el nombre de las zapatillas impreso en letras grandes y llamativas para eliminar cualquier confusión. El símbolo del dólar adorna la parte posterior del talón y las unidades Air Sole recorren todo el pie para ofrecer una comodidad amortiguada y un look atrevido. Siempre en lo más alto sin ápice de recesión, las Air More Money no temen a nada.