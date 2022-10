AIR MORE MONEY

MO' MONEY

170,00 €

En 1996, las Air Money y las Air More Uptempo cambiaron para siempre el mundo de las zapatillas con sus excéntricos diseños y el uso liberal de los compartimentos Air. Tras 21 años, la pista nos ha llevado hasta las Air More Money, una audaz combinación de los dos modelos de zapatillas. Cuentan con un refuerzo renovado que incorpora una inscripción de gran tamaño con su nombre en una llamativa tipografía. El talón está decorado con el símbolo del dólar en la parte posterior y las unidades Air Sole recorren todo el pie para ofrecer una comodidad amortiguada y un look vivaz. Recientemente acuñadas y propensas a la inflación, las Air More Money son la excusa perfecta para la codicia.