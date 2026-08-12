  1. Training i gimnàs
    2. /
    3. /
  3. Roba

Dona Aixecament de pesos Roba

(52)
Nike Universa
Nike Universa Malles ciclistes de cintura alta i 13 cm sense costures frontals - Dona
Supervendes
Nike Universa
Malles ciclistes de cintura alta i 13 cm sense costures frontals - Dona
69,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Samarreta de tirants de disseny cropped Dri-FIT - Dona
Nike Pro Seamless
Samarreta de tirants de disseny cropped Dri-FIT - Dona
39,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
Materials reciclats
Nike Universa
Leggings de 7/8 i cintura alta sense costures frontals - Dona
109,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de cintura mitjana de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de cintura mitjana de 13 cm - Dona
32,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de longitud completa i cintura alta sense costures frontals - Dona
Supervendes
Nike Universa
Leggings de longitud completa i cintura alta sense costures frontals - Dona
109,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Supervendes
Nike Pro Sculpt
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tir mitjà i longitud completa - Dona
Supervendes
Nike Pro
Leggings de tir mitjà i longitud completa - Dona
47,99 €
Nike Pro
Nike Pro Malles ciclistes de tir mitjà de 8 cm - Dona
Supervendes
Nike Pro
Malles ciclistes de tir mitjà de 8 cm - Dona
32,99 €
Nike One
Nike One Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
Supervendes
Nike One
Malles ciclistes de cintura alta de 20 cm - Dona
39,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
Supervendes
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura alta de 8 cm - Dona
44,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike One Classic
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
29,99 €
Nike One
Nike One Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike One
Malles ciclistes de cintura alta de 13 cm - Dona
29,99 €
Nike One
Nike One Leggings capri de cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings capri de cintura alta - Dona
44,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike One Classic
Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta de 8 cm - Dona
42,99 €
Nike Pro
Nike Pro Part superior de tirants i disseny cropped Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Part superior de tirants i disseny cropped Dri-FIT - Dona
37,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Jaqueta de cremallera completa Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Jaqueta de cremallera completa Dri-FIT - Dona
49,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
54,99 €
Nike Pro
Nike Pro Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
37,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
Supervendes
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT de cintura mitjana amb eslip incorporat de 8 cm - Dona
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Hijab 2.0
Supervendes
Nike Pro
Hijab 2.0
39,99 €
Nike One
Nike One Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
49,99 €
Nike One
Nike One Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura mitjana de 8 cm - Dona
Supervendes
Nike One
Pantalons curts Dri-FIT 2 en 1 de cintura mitjana de 8 cm - Dona
44,99 €
Nike One Relaxed
Nike One Relaxed Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
Supervendes
Nike One Relaxed
Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One Seamless Front
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
49,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 20 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 20 cm - Dona
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings cropped de cintura mitjana - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings cropped de cintura mitjana - Dona
42,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Capa intermèdia amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Capa intermèdia amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Dona
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Samarreta folgada - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Samarreta folgada - Dona
37,99 €
Nike One
Nike One Samarreta de màniga curta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Samarreta de màniga curta - Dona
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
44,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
47,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Classic Twist
Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
44,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanats de cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings acampanats de cintura alta - Dona
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Sostenidors esportius enconxats de subjecció lleugera - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Seamless
Sostenidors esportius enconxats de subjecció lleugera - Dona
42,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sostenidors esportius regulables amb coixinet - Dona
Materials reciclats
Nike Indy Light Support
Sostenidors esportius regulables amb coixinet - Dona
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Sostenidors esportius sense coixinet de subjecció lleugera - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Sostenidors esportius sense coixinet de subjecció lleugera - Dona
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de tirants cropped amb sostenidors esportius de subjecció mitjana - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Samarreta de tirants cropped amb sostenidors esportius de subjecció mitjana - Dona
44,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Sostenidors esportius regulables amb coixinet - Dona
Supervendes
Nike Indy High Support
Sostenidors esportius regulables amb coixinet - Dona
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
49,99 €
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Indy Plunge
Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
54,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
Supervendes
Nike Swoosh
Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
44,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike One
Nike One Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
30 % de descompte
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One Seamless Front
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
49,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 20 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 20 cm - Dona
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings cropped de cintura mitjana - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings cropped de cintura mitjana - Dona
42,99 €
Nike One Fitted
Nike One Fitted Capa intermèdia amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Fitted
Capa intermèdia amb cremallera d'un quart Dri-FIT - Dona
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Samarreta folgada - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Samarreta folgada - Dona
37,99 €
Nike One
Nike One Samarreta de màniga curta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Samarreta de màniga curta - Dona
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Samarreta de tirants Dri-FIT - Dona
44,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Leggings de 7/8 amb cintura alta - Dona
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Part superior de màniga llarga amb disseny cropped Dri-FIT - Dona
47,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
Materials reciclats
Nike One Classic Twist
Part superior de màniga curta Dri-FIT - Dona
34,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Malles ciclistes de cintura alta Dri-FIT de 13 cm - Dona
44,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanats de cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings acampanats de cintura alta - Dona
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Sostenidors esportius enconxats de subjecció lleugera - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Seamless
Sostenidors esportius enconxats de subjecció lleugera - Dona
42,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sostenidors esportius regulables amb coixinet - Dona
Materials reciclats
Nike Indy Light Support
Sostenidors esportius regulables amb coixinet - Dona
37,99 €
Nike Pro
Nike Pro Sostenidors esportius sense coixinet de subjecció lleugera - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Sostenidors esportius sense coixinet de subjecció lleugera - Dona
34,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Samarreta de tirants cropped amb sostenidors esportius de subjecció mitjana - Dona
Materials reciclats
Nike Tempo
Samarreta de tirants cropped amb sostenidors esportius de subjecció mitjana - Dona
44,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Sostenidors esportius regulables amb coixinet - Dona
Supervendes
Nike Indy High Support
Sostenidors esportius regulables amb coixinet - Dona
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Sculpt
Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
49,99 €
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
Materials reciclats
Nike Pro Indy Plunge
Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
54,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
Supervendes
Nike Swoosh
Sostenidors esportius de subjecció mitjana enconxats - Dona
44,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
Materials reciclats
Nike Pro 365
Pantalons curts de 13 cm (Talles grans) - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de disseny cropped i cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike Pro
Nike Pro Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings de cintura mitjana amb panells de malla - Dona
30 % de descompte
Nike One
Nike One Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
Materials reciclats
Nike One
Leggings de longitud completa i cintura alta - Dona
30 % de descompte
Històries relacionades