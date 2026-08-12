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(325)
Nike Air Force 1
Nike Air Force 1 Sabatilles - Nen/a
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Nike Air Force 1
Sabatilles - Nen/a
99,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Sabatilles - Nen/a
Supervendes
Nike Air Max Plus
Sabatilles - Nen/a
144,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Sabatilles - Nen/a
Supervendes
Nike P-6000
Sabatilles - Nen/a
89,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Faldilla pantaló - Nena
Materials reciclats
Nike Sportswear
Faldilla pantaló - Nena
44,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Nen/a
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Supervendes
Nike Sportswear Tech Fleece
Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Nen/a
79,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Sabatilles - Nen/a
Materials reciclats
Nike Court Borough Low Recraft
Sabatilles - Nen/a
64,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalons jogger - Nen/a
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Supervendes
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalons jogger - Nen/a
69,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Part superior de màniga llarga amb mitja cremallera Dri-FIT - Nena
Materials reciclats
Nike Tempo
Part superior de màniga llarga amb mitja cremallera Dri-FIT - Nena
44,99 €
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Sabatilles de running de carretera - Nen/a
Materials reciclats
Nike Vomero 18
Sabatilles de running de carretera - Nen/a
119,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings - Nena
Materials reciclats
Nike Pro
Leggings - Nena
44,99 €
Nike Miler
Nike Miler Part superior de running de màniga curta Dri-FIT - Nen/a
Materials reciclats
Nike Miler
Part superior de running de màniga curta Dri-FIT - Nen/a
32,99 €
Nike Miler
Nike Miler Pantalons curts d'entrenament Dri-FIT - Nen/a
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Supervendes
Nike Miler
Pantalons curts d'entrenament Dri-FIT - Nen/a
29,99 €
Nike Air Max 95 SE
Nike Air Max 95 SE Sabatilles - Nen/a
Nike Air Max 95 SE
Sabatilles - Nen/a
139,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Part superior ajustada de màniga llarga amb cremallera completa Dri-FIT - Nena
Nike Mavn
Part superior ajustada de màniga llarga amb cremallera completa Dri-FIT - Nena
69,99 €
Nike MAVN
Nike MAVN Samarreta de tirants de teixit Knit Dri-FIT - Nena
Materials reciclats
Nike MAVN
Samarreta de tirants de teixit Knit Dri-FIT - Nena
42,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Leggings de cintura alta - Nena
Nike Mavn
Leggings de cintura alta - Nena
74,99 €
Nike Mavn
Nike Mavn Part superior de màniga llarga amb canalé Dri-FIT - Nena
Materials reciclats
Nike Mavn
Part superior de màniga llarga amb canalé Dri-FIT - Nena
44,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Xandall Dri-FIT - Nen/a
Materials reciclats
Nike Sportswear
Xandall Dri-FIT - Nen/a
59,99 €
Nike DNA
Nike DNA Pantalons curts de bàsquet de 13 cm - Nen/a
Supervendes
Nike DNA
Pantalons curts de bàsquet de 13 cm - Nen/a
39,99 €
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Jaqueta de plomes d'ajust ample Therma-FIT - Nen/a
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Supervendes
Nike Sportswear All Day Play
Jaqueta de plomes d'ajust ample Therma-FIT - Nen/a
84,99 €
Nike
Nike Motxilla - Nen/a (20 l)
Novetats
Nike
Motxilla - Nen/a (20 l)
39,99 €
Nike Academy Team
Nike Academy Team Motxilla de futbol (22 l) - Nen/a
Materials reciclats
Nike Academy Team
Motxilla de futbol (22 l) - Nen/a
32,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Dessuadora amb caputxa de futbol Nike - Nen/a
Novetats
Kylian Mbappé Club Fleece
Dessuadora amb caputxa de futbol Nike - Nen/a
54,99 €
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé Xandall de futbol de teixit Woven Nike - Nen/a
Novetats
Kylian Mbappé
Xandall de futbol de teixit Woven Nike - Nen/a
84,99 €
Nike Gym Club
Nike Gym Club Bossa - Nen/a (25 l)
Materials reciclats
Nike Gym Club
Bossa - Nen/a (25 l)
32,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalons cargo - Nen/a
Novetats
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalons cargo - Nen/a
49,99 €
Nike
Nike Bòxers de cotó Dri-FIT amb estampat Everyday (paquet de 3) - Nen/a
Nike
Bòxers de cotó Dri-FIT amb estampat Everyday (paquet de 3) - Nen/a
27,99 €
Nike
Nike Motxilla (20 l) - Nen/a
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Supervendes
Nike
Motxilla (20 l) - Nen/a
34,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalons curts 2 en 1 - Nena
Materials reciclats
Nike Pro
Pantalons curts 2 en 1 - Nena
39,99 €
Nike Shox TL
Nike Shox TL Sabatilles - Nen/a
Supervendes
Nike Shox TL
Sabatilles - Nen/a
139,99 €
Nike Multi
Nike Multi Pantalons curts de teixit Woven Dri-FIT - Nen
Supervendes
Nike Multi
Pantalons curts de teixit Woven Dri-FIT - Nen
22,99 €
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
Personalitza
Producte esgotat
Primera equipació Stadium de la selecció de França 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Pantalons jogger de futbol - Nen/a
Novetats
Kylian Mbappé Club Fleece
Pantalons jogger de futbol - Nen/a
54,99 €
Air Jordan
Air Jordan Motxilla (18 l) i bossa per al dinar (3 l) - Nen/a
Novetats
Air Jordan
Motxilla (18 l) i bossa per al dinar (3 l) - Nen/a
59,99 €
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Pantalons curts de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
Novetats
Kylian Mbappé Academy
Pantalons curts de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
34,99 €
Kylian Mbappé Club Fleece
Kylian Mbappé Club Fleece Dessuadora de futbol oversized de coll rodó Nike - Nen/a
Novetats
Kylian Mbappé Club Fleece
Dessuadora de futbol oversized de coll rodó Nike - Nen/a
54,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Botes de futbol de perfil alt per a terrenys diversos - Nen/a
Novetats
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Botes de futbol de perfil alt per a terrenys diversos - Nen/a
79,99 €
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Sabatilles - Nen/a
Supervendes
Nike Dunk Low
Sabatilles - Nen/a
94,99 €
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Kobe Dri-FIT - Nen/a
Personalitza
Materials reciclats
Segona equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Kobe Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé" Botes de futbol de perfil baix per a terreny ferm - Nen/a
Novetats
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro "Kylian Mbappé"
Botes de futbol de perfil baix per a terreny ferm - Nen/a
149,99 €
Nike Pro
Nike Pro Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Dri-FIT - Nen
Materials reciclats
Nike Pro
Dessuadora amb caputxa de teixit Fleece Dri-FIT - Nen
54,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Nen/a
Novetats
Jordan Brooklyn Fleece
Dessuadora amb caputxa i cremallera completa - Nen/a
54,99 €
Tercera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Tercera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
Novetats
Tercera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalons amples amb vora oberta - Nen/a
Materials reciclats
Nike Sportswear
Pantalons amples amb vora oberta - Nen/a
39,99 €
Nike Miler
Nike Miler Samarreta de màniga curta Dri-FIT - Nen/a
Novetats
Nike Miler
Samarreta de màniga curta Dri-FIT - Nen/a
27,99 €
Nike Vomero 5
Nike Vomero 5 Sabatilles amb detalls de disseny reflector - Nen/a
Nike Vomero 5
Sabatilles amb detalls de disseny reflector - Nen/a
109,99 €
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
Personalitza
Supervendes
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Sabatilles per a pista coberta - Nen/a
Materials reciclats
Nike Omni Multi-Court
Sabatilles per a pista coberta - Nen/a
54,99 €
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Nena
Supervendes
Nike Pro Dri-FIT
Leggings - Nena
37,99 €
Col·lecció Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO®
Col·lecció Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO® Botes de futbol de perfil baix - Nen/a
Col·lecció Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy x LEGO®
Botes de futbol de perfil baix - Nen/a
74,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Samarreta - Nen/a
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Supervendes
Nike Sportswear
Samarreta - Nen/a
17,99 €
Primera equipació Stadium Austràlia 2026
Primera equipació Stadium Austràlia 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
Materials reciclats
Primera equipació Stadium Austràlia 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Primera equipació Stadium de la selecció d'Anglaterra 2026
Primera equipació Stadium de la selecció d'Anglaterra 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
Personalitza
Supervendes
Primera equipació Stadium de la selecció d'Anglaterra 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27 Samarreta de futbol de màniga llarga Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium FC Barcelona 2026/27
Samarreta de futbol de màniga llarga Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
89,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Dessuadora amb caputxa - Nen/a
Nike Sportswear Club Fleece
Dessuadora amb caputxa - Nen/a
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalons curts - Nena
Supervendes
Nike Pro
Pantalons curts - Nena
27,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sostenidors esportius - Nena
Supervendes
Nike Swoosh
Sostenidors esportius - Nena
27,99 €
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy Botes de futbol sala de perfil baix - Nen/a
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Academy
Botes de futbol sala de perfil baix - Nen/a
64,99 €
Nike Pro
Nike Pro Samarreta de tirants Dri-FIT - Nena
Materials reciclats
Nike Pro
Samarreta de tirants Dri-FIT - Nena
37,99 €
Nike One
Nike One Sostenidors esportius - Nena
Materials reciclats
Nike One
Sostenidors esportius - Nena
22,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalons curts Dri-FIT (Talla gran) - Nena
Materials reciclats
Nike Pro
Pantalons curts Dri-FIT (Talla gran) - Nena
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalons curts Dri-FIT - Nen
Materials reciclats
Nike Pro
Pantalons curts Dri-FIT - Nen
27,99 €
Nike Pro
Nike Pro Sostenidors Indy - Nena
Materials reciclats
Nike Pro
Sostenidors Indy - Nena
29,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalons curts - Nen
Supervendes
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalons curts - Nen
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalons curts Dri-FIT de 8 cm - Nena
Materials reciclats
Nike Pro
Pantalons curts Dri-FIT de 8 cm - Nena
34,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantalons de teixit Woven - Nen
Nike Tech
Pantalons de teixit Woven - Nen
69,99 €
Primera equipació Stadium Inter de Milà 2026/27
Primera equipació Stadium Inter de Milà 2026/27 Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
Personalitza
Materials reciclats
Primera equipació Stadium Inter de Milà 2026/27
Samarreta de futbol Replica Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Dessuadora amb caputxa i cremallera completa oversized - Nena
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Nike Sportswear Studio Fleece
Dessuadora amb caputxa i cremallera completa oversized - Nena
44,99 €
Nike Alate
Nike Alate Sostenidors esportius - Nena
Materials reciclats
Nike Alate
Sostenidors esportius - Nena
29,99 €
Primera equipació Stadium de la selecció de Noruega 2026
Primera equipació Stadium de la selecció de Noruega 2026 Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
Producte esgotat
Primera equipació Stadium de la selecció de Noruega 2026
Samarreta de futbol Nike Dri-FIT - Nen/a
84,99 €
Nike Strike
Nike Strike Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Nen/a
Materials reciclats
Nike Strike
Pantalons curts Dri-FIT de futbol - Nen/a
32,99 €
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Sabatilles - Nen/a
Air Jordan 1 Low
Sabatilles - Nen/a
94,99 €