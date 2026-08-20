Materials reciclats
Equipació Stadium SE Inter de Milà 2026
Samarreta de futbol Replica Nike ACG Dri-FIT - Nen/a
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
Per primera vegada, ACG porta l'Inter Milan fora del camp, concretament als Alps. Aquesta samarreta tipus rèplica, inspirada en la connexió entre els milanesos i l'aire lliure, et permet retre homenatge al teu club a qualsevol altitud. Si penses pujar molt amunt, posa't una jaqueta al damunt.
- Color mostrat: Hyper Blue/Negre/Safety Orange
- Model: IB3536-413
Equipació Stadium SE Inter de Milà 2026
Per primera vegada, ACG porta l'Inter Milan fora del camp, concretament als Alps. Aquesta samarreta tipus rèplica, inspirada en la connexió entre els milanesos i l'aire lliure, et permet retre homenatge al teu club a qualsevol altitud. Si penses pujar molt amunt, posa't una jaqueta al damunt.
Inspiració en les equipacions professionals
La nostra col·lecció Stadium combina detalls que imiten el disseny original amb una tecnologia que capil·laritza la suor per preparar-te per al joc amb un look inspirat en el teu equip preferit.
Transpirabilitat total
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
Detalls del producte
- Disseny Replica
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Hyper Blue/Negre/Safety Orange
- Model: IB3536-413
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.