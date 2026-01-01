Materials reciclats
Equipació Match SE Inter de Milà 2026
Samarreta de futbol Authentic Nike ACG Dri-FIT ADV - Home
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 75 %.
Per primera vegada, ACG porta l'Inter Milan fora del camp, concretament als Alps. Aquesta samarreta autèntica, inspirada en el vincle entre la gent de Milà i l'aire lliure, et permet fer gala del teu equip a qualsevol altitud. Si penses pujar molt amunt, posa't una jaqueta al damunt.
- Color mostrat: Hyper Blue/Negre/Safety Orange
- Model: IB3141-413
Equipació Match SE Inter de Milà 2026
Per primera vegada, ACG porta l'Inter Milan fora del camp, concretament als Alps. Aquesta samarreta autèntica, inspirada en el vincle entre la gent de Milà i l'aire lliure, et permet fer gala del teu equip a qualsevol altitud. Si penses pujar molt amunt, posa't una jaqueta al damunt.
Transpirabilitat avançada
La tecnologia de capil·larització de la suor Nike Dri-FIT ADV va un pas més enllà amb zones de frescor i transpirabilitat avançades per mantenir la comoditat i evitar la humitat.
Fidel al disseny dels professionals
La col·lecció Match et permet portar exactament el mateix equipament que porten els jugadors professionals. Hem combinat detalls de disseny autèntics amb una tecnologia lleugera d'eixugada ràpida per mantenir la frescor i la comoditat al camp.
Detalls del producte
- Disseny autèntic
- 100 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Hyper Blue/Negre/Safety Orange
- Model: IB3141-413
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
ACG x FC Internazionale Milano
ACG s'endú l'Inter de Milà als Alps amb un nou disseny inspirat en les Dolomites. Aquesta samarreta reforça el vincle entre la ciutat i la naturalesa, i et permet retre homenatge al teu equip a qualsevol altitud.