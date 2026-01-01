Nike Dunk Low By You
Sabatilles personalitzables - Dona
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Negre i blanc amb el teu estil per tot arreu. Les Dunk no deixen de ser un clàssic, sobretot quan pots personalitzar-les com vulguis. Barreja diverses textures amb un teixit Fleece i pells de cocodril, pitó, estruç, rajada i prèmium i afegeix un toc brillant amb disseny reflector al logotip Swoosh i la veta posterior. Per afegir el toc final, tria entre els colors blanc o negre clàssics per a la sola o un disseny de goma. Les possibilitats que ofereixen aquestes Dunk són infinites. Com les portaràs?
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: IM1382-900
Nike Dunk Low By You
Negre i blanc amb el teu estil per tot arreu. Les Dunk no deixen de ser un clàssic, sobretot quan pots personalitzar-les com vulguis. Barreja diverses textures amb un teixit Fleece i pells de cocodril, pitó, estruç, rajada i prèmium i afegeix un toc brillant amb disseny reflector al logotip Swoosh i la veta posterior. Per afegir el toc final, tria entre els colors blanc o negre clàssics per a la sola o un disseny de goma. Les possibilitats que ofereixen aquestes Dunk són infinites. Com les portaràs?
Defineix la teva plataforma
El teixit Fleece i les pells rugoses de cocodril, pitó, estruç, rajada i prèmium es poden barrejar de diverses maneres per crear la textura que t'agradi més.
Combinació clàssica
Juga amb els colors blanc i negre per aconseguir un disseny color block totalment personalitzat.
Expressa't
Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Afegeix un missatge personal a la veta posterior de fins a cinc caràcters en cada sabatilla.
Més avantatges
- La part superior es fa més suau i adquireix un caràcter vintage amb el temps.
- L'entresola d'escuma aporta un amortiment lleuger i reactiu.
- La sola exterior de goma amb el punt de gir clàssic proporciona durabilitat, tracció i un look tradicional.
Detalls Nike By You
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Incorpora un toc personal amb una inscripció personalitzable a les teves sabatilles. A més, el teu nom és a la capsa.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor/Multicolor
- Model: IM1382-900
Ressenyes (0)
Ressenyes (0)
No hi ha ressenyes
Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Dunk Low By You.
Nike Dunk Low By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.