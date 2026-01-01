Materials reciclats
Nike Dri-FIT
Part superior de màniga llarga amb mitja cremallera (Talla gran) - Nena
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster 100 % reciclat.
No deixis que el fred t'aturi mentre ho passes bé. Aquesta samarreta de màniga llarga t'ofereix una mica més de calidesa. El teixit Knit suau presenta un ajust que se cenyeix al cos i l'elasticitat que necessites per penjar-te de la barra, atrapar la pilota o ajudar una companya d'equip.
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: FD2878-010
Nike Dri-FIT
No deixis que el fred t'aturi mentre ho passes bé. Aquesta samarreta de màniga llarga t'ofereix una mica més de calidesa. El teixit Knit suau presenta un ajust que se cenyeix al cos i l'elasticitat que necessites per penjar-te de la barra, atrapar la pilota o ajudar una companya d'equip.
Avantatges
- La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
- T'agrada portar la cremallera de diverses maneres? El disseny amb mitja cremallera et permet escollir entre més calidesa o ventilació quan vulguis.
- Les obertures per als polzes mantenen la part superior a lloc.
Detalls del producte
- 100 % polièster
- Logotip Swoosh estampat
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre/Blanc
- Model: FD2878-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M+ i fa 150 cm d'alçada
- Ajust entallat: elegant i estret
- Guia de talles
Com s'ha confeccionat?
- El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
- A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.
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Nike Dri-FIT