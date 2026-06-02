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Nike Downshifter 14 SE Sabatilles de running de carretera - Dona - Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo

Nike Downshifter 14 SE

Sabatilles de running de carretera - Dona

69,99 €
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  • Color mostrat: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Model: IR1524-600

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

L'augment de les capes d'escuma proporciona un amortiment reactiu per a més comoditat.

Accelera amb cada trepitjada amb les Downshifter 14. Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat que la versió anterior. A més, la part superior està confeccionada amb una malla amb perforacions per a una transpirabilitat òptima i una banda a la part mitjana del peu que et proporciona un ajust cenyit.

Malla amb perforacions

La malla amb perforacions perfeccionada a la part superior ofereix transpirabilitat.

Amortiment elàstic

Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat.

Subjecció còmoda

La banda d'ajust interna ofereix fermesa al voltant de la part mitjana del peu per a un ajust cenyit.

Novetats

  • Nivell d'escuma més alt
  • Part superior de malla amb perforacions

Detalls del producte

  • Pes aproximat: 276 g (talla 39 de dona)
  • Drop del taló a la puntera: 10 mm
  • Edició especial amb disseny d'esquitxades de pintura
  • Zona del turmell de perfil baix
  • Cordons clàssics
  • Color mostrat: Silt Red/Particle Rose/Phantom/Tattoo
  • Model: IR1524-600

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Ressenyes (3)

5 estrelles

  • Comodidad

    lucast907069946

    Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla

  • Super

    Manuela206723435

    Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße

  • Alexandra92943537

    Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes

Nike Downshifter 14 SE Sabatilles de running de carretera - Dona

Nike Downshifter 14 SE

69,99 €

Transpirabilitat millorada i entresola d'escuma suau que proporciona amortiment en cada trepitjada.

Ideals per a

Running de carretera

Amortiment

Reactivitat

Pes de les sabatilles

276 g aprox. (número 39 de dona)

Drop del taló a la puntera

10 mm

Especificacions tècniques

Pes de les sabatilles

276 g aprox. (número 39 de dona)

Drop del taló a la puntera

10 mm

Característiques de rendiment

  • Part superior transpirable

    La malla Engineered amb perforacions de la part superior ofereix transpirabilitat.

  • Entresola còmoda

    Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat.

  • Ajust ferm

    La banda d'ajust interna ofereix fermesa al voltant de la part mitjana del peu per a un ajust cenyit.

Completa el look

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