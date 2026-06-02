Nike Downshifter 14 SE Sabatilles de running de carretera - Dona

Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Nike Downshifter 14 SE
L'augment de les capes d'escuma proporciona un amortiment reactiu per a més comoditat.
Accelera amb cada trepitjada amb les Downshifter 14. Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat que la versió anterior. A més, la part superior està confeccionada amb una malla amb perforacions per a una transpirabilitat òptima i una banda a la part mitjana del peu que et proporciona un ajust cenyit.
La malla amb perforacions perfeccionada a la part superior ofereix transpirabilitat.
Hem augmentat l'amortiment a l'entresola per oferir més comoditat i reactivitat.
La banda d'ajust interna ofereix fermesa al voltant de la part mitjana del peu per a un ajust cenyit.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
5 estrelles
Comodidad
lucast907069946
Comodidad al andar y estilo me encanta el color diseño de la zapatilla
Super
Manuela206723435
Sehr bequem. Man rollt damit gut ab. Angenehm auf der Straße
Alexandra92943537
Olyan mint a képen😍 Nagyon kényelmes
Nike Downshifter 14 SE
Ideals per a
Amortiment
Pes de les sabatilles
Drop del taló a la puntera
Pes de les sabatilles
276 g aprox. (número 39 de dona)
Drop del taló a la puntera
10 mm