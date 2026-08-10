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Nike Dash Pantalons curts de running Dri-FIT - Nena - Negre/Light Smoke Grey/Blanc

Materials reciclats

Nike Dash

Pantalons curts Dri-FIT de running - Nena

29 % de descompte
Recollida gratuïta
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.

Fes front a cada quilòmetre amb un estil atrevit i lleuger. Els pantalons curts de running Nike Dash estan dissenyats per ajustar-se a la cintura, mentre que el teixit Dri-FIT, que t'ajuda a mantenir la frescor, cau fins a una vora corbada i deixa que les cames respirin mentre superes totes les barreres.


  • Color mostrat: Negre/Light Smoke Grey/Blanc
  • Model: IF1760-010

Nike Dash

29 % de descompte

Fes front a cada quilòmetre amb un estil atrevit i lleuger. Els pantalons curts de running Nike Dash estan dissenyats per ajustar-se a la cintura, mentre que el teixit Dri-FIT, que t'ajuda a mantenir la frescor, cau fins a una vora corbada i deixa que les cames respirin mentre superes totes les barreres.

Avantatges

La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.

Detalls del producte

  • Cos: 100 % polièster. Cintura: 78 % polièster / 12 % nylon / 10 % elastà.
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre/Light Smoke Grey/Blanc
  • Model: IF1760-010

Talles i ajustos

    • La persona de la fotografia porta una talla S i fa 130 cm d'alçada
    • Ajust relaxat: còmode i informal
  • Guia de talles

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

Com s'ha confeccionat?

    • El polièster reciclat que inclouen els productes Nike s'extreu a partir d'ampolles de plàstic reciclades, que es netegen, es trituren en flocs i es converteixen en boletes. Aquestes boletes es converteixen en noves fibres d'alta qualitat, que s'utilitzen als nostres productes per oferir un alt rendiment amb menys impacte contra el medi ambient.
    • A més de reduir els residus, el polièster reciclat redueix les emissions de carboni fins al 30 % en comparació amb el polièster verge. Nike recupera anualment una mitjana de mil milions d’ampolles de plàstic dels abocadors i vies fluvials.

Ressenyes (1)

2 estrelles

  • not a favorite

    natishaw77259008

    runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.

Nike Dash Pantalons curts de running Dri-FIT - Nena

Nike Dash

29 % de descompte

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