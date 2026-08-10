Nike Dash Pantalons curts de running Dri-FIT - Nena

not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Materials reciclats
Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 50 %.
Fes front a cada quilòmetre amb un estil atrevit i lleuger. Els pantalons curts de running Nike Dash estan dissenyats per ajustar-se a la cintura, mentre que el teixit Dri-FIT, que t'ajuda a mantenir la frescor, cau fins a una vora corbada i deixa que les cames respirin mentre superes totes les barreres.
Nike Dash
Fes front a cada quilòmetre amb un estil atrevit i lleuger. Els pantalons curts de running Nike Dash estan dissenyats per ajustar-se a la cintura, mentre que el teixit Dri-FIT, que t'ajuda a mantenir la frescor, cau fins a una vora corbada i deixa que les cames respirin mentre superes totes les barreres.
La tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la suor de la pell i n'afavoreix una evaporació ràpida per mantenir la transpirabilitat i la comoditat.
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
2 estrelles
not a favorite
natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Nike Dash