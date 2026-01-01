 
Imatge 1 de 8
Nike Cortez By You Sabatilles personalitzables - Multicolor/Multicolor

Nike Cortez By You

Sabatilles personalitzables

119,99 €
Tria una tallaGuia de talles

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Aquestes Cortez es basen en els accessoris. Pots triar tons neutres clàssics o en pastel oníric que s'inspiren en els colors i estampats de LA per a l'ant, el nylon i la pell. Completa el disseny amb un logotip Swoosh especial de pell, xarol o un to en rosa xiclet superdolç. Personalitza-ho tot, des de la veta posterior fins a la xapeta Dubrae, que pot venir en or i plata.


  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor
  • Model: FV9523-900

Nike Cortez By You

119,99 €

Aquestes Cortez es basen en els accessoris. Pots triar tons neutres clàssics o en pastel oníric que s'inspiren en els colors i estampats de LA per a l'ant, el nylon i la pell. Completa el disseny amb un logotip Swoosh especial de pell, xarol o un to en rosa xiclet superdolç. Personalitza-ho tot, des de la veta posterior fins a la xapeta Dubrae, que pot venir en or i plata.

Defineix la teva plataforma

Pots crear el look perfecte totalment amb ant o pell o afegint-hi tocs de nylon.

Omple't de color

Tria entre una paleta de colors esportius clàssics o representa l'estètica de LA amb tons pastel rentats.

Dona-hi un toc personal

Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Dona curs a la teva creativitat amb una rosa, un cor o una inscripció personalitzable a la veta posterior. A més, el teu nom és a la capsa.

Més avantatges

  • L'entresola d'escuma amb la falca icònica, que s'inspira en el model original del 1972, ofereix comoditat des del primer moment.
  • Patró de disseny d'espiga a la sola exterior que connecta la tracció amb l'ADN de Nike.
  • La zona del turmell enconxada de perfil baix ofereix un look elegant i còmode.

Detalls del producte

  • Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
  • Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
  • Color mostrat: Multicolor/Multicolor
  • Model: FV9523-900

Els orígens de les Cortez

El cofundador de Nike, Bill Bowerman, va dissenyar les Nike Cortez l'any 1972 i les va fer més lleugeres i còmodes que tots els altres models que hi havia aleshores. Es van convertir ràpidament en les sabatilles de running més populars dels Estats Units, i s'han transformat en una icona inconfusible que s'ha incorporat a la història de la cultura popular.

Ressenyes (0)

No hi ha ressenyes

Digues la teva. Sigues la primera persona a fer una ressenya sobre Nike Cortez By You.

    Nike Cortez By You Sabatilles personalitzables

    Nike Cortez By You

    119,99 €

    Més informació

      Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.

    Completa el look