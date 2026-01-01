Nike Cortez By You
Sabatilles personalitzables
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Aquestes Cortez es basen en els accessoris. Pots triar tons neutres clàssics o en pastel oníric que s'inspiren en els colors i estampats de LA per a l'ant, el nylon i la pell. Completa el disseny amb un logotip Swoosh especial de pell, xarol o un to en rosa xiclet superdolç. Personalitza-ho tot, des de la veta posterior fins a la xapeta Dubrae, que pot venir en or i plata.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: FV9523-900
Nike Cortez By You
Aquestes Cortez es basen en els accessoris. Pots triar tons neutres clàssics o en pastel oníric que s'inspiren en els colors i estampats de LA per a l'ant, el nylon i la pell. Completa el disseny amb un logotip Swoosh especial de pell, xarol o un to en rosa xiclet superdolç. Personalitza-ho tot, des de la veta posterior fins a la xapeta Dubrae, que pot venir en or i plata.
Defineix la teva plataforma
Pots crear el look perfecte totalment amb ant o pell o afegint-hi tocs de nylon.
Omple't de color
Tria entre una paleta de colors esportius clàssics o representa l'estètica de LA amb tons pastel rentats.
Dona-hi un toc personal
Les teves inicials? Potser un sobrenom? O alguna cosa que et defineixi completament? Dona curs a la teva creativitat amb una rosa, un cor o una inscripció personalitzable a la veta posterior. A més, el teu nom és a la capsa.
Més avantatges
- L'entresola d'escuma amb la falca icònica, que s'inspira en el model original del 1972, ofereix comoditat des del primer moment.
- Patró de disseny d'espiga a la sola exterior que connecta la tracció amb l'ADN de Nike.
- La zona del turmell enconxada de perfil baix ofereix un look elegant i còmode.
Detalls del producte
- Els nostres Members són únics, igual que les teves sabatilles. Cada parell està confeccionat a mà, un per un. Les coses bones es fan esperar.
- Amb la nostra eina de creació en 3D, pots veure la teva creació cobrar vida mentre experimentes amb tota mena d'opcions de disseny.
- Color mostrat: Multicolor/Multicolor
- Model: FV9523-900
Els orígens de les Cortez
El cofundador de Nike, Bill Bowerman, va dissenyar les Nike Cortez l'any 1972 i les va fer més lleugeres i còmodes que tots els altres models que hi havia aleshores. Es van convertir ràpidament en les sabatilles de running més populars dels Estats Units, i s'han transformat en una icona inconfusible que s'ha incorporat a la història de la cultura popular.
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Nike Cortez By You
Més informació
Aquest és un producte personalitzable. Les comandes de productes personalitzats no es poden cancel·lar passats 15 minuts i no es poden retornar, llevat que l'article sigui defectuós.