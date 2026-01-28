Nike Control Pilota de futbol

Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.
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La nova pilota de futbol Control, que està confeccionada amb una tecnologia OmniSculpt innovadora, té ranures en relleu a la coberta per oferir un vol precís en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica.
Nike Control
La nova pilota de futbol Control, que està confeccionada amb una tecnologia OmniSculpt innovadora, té ranures en relleu a la coberta per oferir un vol precís en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica.
3.5 estrelles
Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide
YounesB194786700
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The best
Ryan7368872
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