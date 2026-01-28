Nike Control Pilota de futbol

La nova pilota de futbol Control, que està confeccionada amb una tecnologia OmniSculpt innovadora, té ranures en relleu a la coberta per oferir un vol precís en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica.

Color mostrat: Blanc/Negre/Negre

Model: HV4395-100