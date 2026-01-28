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Nike Control Pilota de futbol - Blanc/Negre/Negre

Nike Control

Pilota de futbol

30 % de descompte

Producte esgotat.

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La nova pilota de futbol Control, que està confeccionada amb una tecnologia OmniSculpt innovadora, té ranures en relleu a la coberta per oferir un vol precís en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica.


  • Color mostrat: Blanc/Negre/Negre
  • Model: HV4395-100

Nike Control

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La nova pilota de futbol Control, que està confeccionada amb una tecnologia OmniSculpt innovadora, té ranures en relleu a la coberta per oferir un vol precís en cada xut. La confecció de quatre panells amb costures escalonades més curtes ofereix zones de contacte més grans i una forma més esfèrica.

Avantatges

  • La tecnologia All Conditions Control (ACC) ofereix una textura adherent en condicions humides o seques.
  • Els colors en contrast eleven significativament el seguiment visual de la pilota.
  • La tinta s'ha col·locat de manera estratègica per augmentar l'adherència i perfeccionar les propietats aerodinàmiques.

Detalls del producte

  • 37 % poliuretà (PU), 33 % goma, 20 % polièster, 10 % raió
  • Netejar només les taques
  • Producte importat
  • Color mostrat: Blanc/Negre/Negre
  • Model: HV4395-100

Ressenyes (2)

3.5 estrelles

  • Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide

    YounesB194786700

    J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.

  • The best

    Ryan7368872

    The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible

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