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Chicago Bulls Courtside
Samarreta folgada Nike NBA - Home
30 % de descompte
Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra
Recollida gratuïta
Mostra la teva passió pels Bulls en tot moment, a les bones i a les males, amb aquesta samarreta folgada.
- Color mostrat: Negre
- Model: HV6795-010
Chicago Bulls Courtside
30 % de descompte
Mostra la teva passió pels Bulls en tot moment, a les bones i a les males, amb aquesta samarreta folgada.
Avantatges
El teixit de cotó suau de densitat mitjana presenta un caient subtil.
Detalls del producte
- Ajust relaxat
- Coll de canalé
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: HV6795-010
Talles i ajustos
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Chicago Bulls Courtside
30 % de descompte