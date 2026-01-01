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Chicago Bulls Courtside Samarreta folgada Nike NBA - Home - Negre

Chicago Bulls Courtside

Samarreta folgada Nike NBA - Home

30 % de descompte
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Podràs recollir el producte a la botiga en finalitzar la compra

Mostra la teva passió pels Bulls en tot moment, a les bones i a les males, amb aquesta samarreta folgada.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: HV6795-010

Chicago Bulls Courtside

30 % de descompte

Mostra la teva passió pels Bulls en tot moment, a les bones i a les males, amb aquesta samarreta folgada.

Avantatges

El teixit de cotó suau de densitat mitjana presenta un caient subtil.

Detalls del producte

  • Ajust relaxat
  • Coll de canalé
  • 100 % cotó
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: HV6795-010

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Chicago Bulls Courtside Samarreta folgada Nike NBA - Home

    Chicago Bulls Courtside

    30 % de descompte

    Completa el look