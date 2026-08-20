Brasil 2026/27 Motxilla Nike Heritage

Brasil 2026/27
Nike Heritage Motxilla
Producte esgotat.
Aquest color no està disponible en aquests moments.
Porta tot l'equipament amb la motxilla Nike Heritage. El compartiment principal ample inclou una funda per ficar-hi un portàtil de fins a 15", de manera que el tinguis sempre a mà. Les dues butxaques amb cremallera són ideals per organitzar els accessoris i agafar-los fàcilment. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 65 %.
- Color mostrat: Pro Green/Canary
- Model: IQ6985-377
Brasil 2026/27
Porta tot l'equipament amb la motxilla Nike Heritage. El compartiment principal ample inclou una funda per ficar-hi un portàtil de fins a 15", de manera que el tinguis sempre a mà. Les dues butxaques amb cremallera són ideals per organitzar els accessoris i agafar-los fàcilment. Aquest producte està confeccionat amb fibres de polièster reciclades, almenys, en un 65 %.
Avantatges
Els compartiments addicionals amb cremallera t'ajuden a tenir-ho tot ben organitzat, et fan la vida més fàcil i protegeixen les claus, la cartera i el telèfon.
Detalls del producte
- Polièster amb teixit Woven dens que proporciona una subjecció extraordinària. Corretges per a les espatlles i panell posterior enconxat per transportar-ho tot amb comoditat.
- 100 % polièster
- Rentar a mà
- Color mostrat: Pro Green/Canary
- Model: IQ6985-377
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Brasil 2026/27