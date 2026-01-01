Boston Celtics Courtside
Part superior amb mitja cremallera Nike NBA Club - Home
Si t'encanten els Boston Celtics, fes-ho saber al món! Aquesta part superior especial amb mitja cremallera té un disseny de gargots resistent que et permet demostrar la passió que sents pel teu equip.
- Color mostrat: Negre
- Model: IB0383-010
Boston Celtics Courtside
Si t'encanten els Boston Celtics, fes-ho saber al món! Aquesta part superior especial amb mitja cremallera té un disseny de gargots resistent que et permet demostrar la passió que sents pel teu equip.
Avantatges
El teixit Fleece semiraspallat de densitat mitjana és suau a l'exterior, presenta un tacte una mica apelfat a l'interior i manté la comoditat amb un toc transpirable. És una peça còmoda per portar tot l'any, sobretot durant l'entretemps.
Detalls del producte
- 80 % cotó, 20 % polièster
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IB0383-010
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
Enviament i devolucions
El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.
Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.
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Boston Celtics Courtside