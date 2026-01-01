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Boston Celtics Courtside Part superior amb mitja cremallera Nike NBA Club - Home - Negre

Boston Celtics Courtside

Part superior amb mitja cremallera Nike NBA Club - Home

79,99 €
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Si t'encanten els Boston Celtics, fes-ho saber al món! Aquesta part superior especial amb mitja cremallera té un disseny de gargots resistent que et permet demostrar la passió que sents pel teu equip.


  • Color mostrat: Negre
  • Model: IB0383-010

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Si t'encanten els Boston Celtics, fes-ho saber al món! Aquesta part superior especial amb mitja cremallera té un disseny de gargots resistent que et permet demostrar la passió que sents pel teu equip.

Avantatges

El teixit Fleece semiraspallat de densitat mitjana és suau a l'exterior, presenta un tacte una mica apelfat a l'interior i manté la comoditat amb un toc transpirable. És una peça còmoda per portar tot l'any, sobretot durant l'entretemps.

Detalls del producte

  • 80 % cotó, 20 % polièster
  • Rentar a màquina
  • Producte importat
  • Color mostrat: Negre
  • Model: IB0383-010

Talles i ajustos

Enviament i devolucions

El lliurament estàndard costa 5 € en comandes inferiors a 99 € si no ets Nike Member, i en comandes inferiors a 50 € si ets Nike Member.

Devolucions gratuïtes durant 30 dies, amb algunes exclusions.

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    Boston Celtics Courtside Part superior amb mitja cremallera Nike NBA Club - Home

    Boston Celtics Courtside

    79,99 €

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