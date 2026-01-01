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Atlètic de Madrid
Samarreta de futbol Nike - Dona
30 % de descompte
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Mostra la passió pel teu equip amb aquesta samarreta clàssica de cotó de l'Atlètic.
- Color mostrat: Sport Red
- Model: IB4140-614
Atlètic de Madrid
30 % de descompte
Mostra la passió pel teu equip amb aquesta samarreta clàssica de cotó de l'Atlètic.
Detalls del producte
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Sport Red
- Model: IB4140-614
Talles i ajustos
- Ajust estàndard: senzill i tradicional
- Guia de talles
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Atlètic de Madrid
30 % de descompte