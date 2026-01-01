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Atlètic de Madrid Prèmium
Samarreta de futbol Nike - Home
39,99 €
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Mostra la passió pel teu club amb aquesta samarreta de l'Atlètic de Madrid Prèmium.
- Color mostrat: Negre
- Model: IM1684-010
Atlètic de Madrid Prèmium
39,99 €
Mostra la passió pel teu club amb aquesta samarreta de l'Atlètic de Madrid Prèmium.
Detalls del producte
- 100 % cotó
- Rentar a màquina
- Producte importat
- Color mostrat: Negre
- Model: IM1684-010
Talles i ajustos
- La persona de la fotografia porta una talla M i fa 185 cm d'alçada
- Ajust relaxat: còmode i informal
- Guia de talles
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Atlètic de Madrid Prèmium
39,99 €