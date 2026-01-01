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Anglaterra 2026/27 Nike Skills Pilota de futbol - Blanc/Obsidian

Anglaterra 2026/27

Nike Skills Pilota de futbol

19,99 €

Producte esgotat.

Aquest producte no està disponible en aquests moments

Si vols perfeccionar les teves habilitats, aquesta pilota petita és ideal per practicar i agafar confiança amb l'esfèric.


  • Color mostrat: Blanc/Obsidian
  • Model: IQ7542-100

Anglaterra 2026/27

19,99 €

Si vols perfeccionar les teves habilitats, aquesta pilota petita és ideal per practicar i agafar confiança amb l'esfèric.

Avantatges

La pilota de mida 1 és perfecta per entrenar les habilitats a qualsevol edat.

Detalls del producte

  • La coberta texturada cosida a màquina optimitza la forma, el tacte i la durabilitat. La cambra d’aire de goma manté la pressió de l’aire i la forma.
  • 62 % polièster, 28 % nylon, 5 % goma, 5 % elastà
  • Color mostrat: Blanc/Obsidian
  • Model: IQ7542-100

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    Anglaterra 2026/27 Nike Skills Pilota de futbol

    Anglaterra 2026/27

    19,99 €

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