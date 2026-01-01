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Anglaterra 2026/27
Nike Skills Pilota de futbol
19,99 €
Producte esgotat.
Aquest producte no està disponible en aquests moments
Si vols perfeccionar les teves habilitats, aquesta pilota petita és ideal per practicar i agafar confiança amb l'esfèric.
- Color mostrat: Blanc/Obsidian
- Model: IQ7542-100
Anglaterra 2026/27
19,99 €
Si vols perfeccionar les teves habilitats, aquesta pilota petita és ideal per practicar i agafar confiança amb l'esfèric.
Avantatges
La pilota de mida 1 és perfecta per entrenar les habilitats a qualsevol edat.
Detalls del producte
- La coberta texturada cosida a màquina optimitza la forma, el tacte i la durabilitat. La cambra d’aire de goma manté la pressió de l’aire i la forma.
- 62 % polièster, 28 % nylon, 5 % goma, 5 % elastà
- Color mostrat: Blanc/Obsidian
- Model: IQ7542-100
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Anglaterra 2026/27
19,99 €